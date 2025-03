S.A. 19:54 Aspettando Ittiri Folk: sabato la vestimentaria Sabato il Teatro Comunale ospita la XV edizione di Sestos, l´evento dedicato alla tradizione vestimentaria della Sardegna. Sarà preceduto alle 16.30 da un laboratorio didattico con la scuola di ballo Ittiri Cannedu



ITTIRI - Relazioni di approfondimento, musica e balli, abbigliamento tradizionale e artigianato. La serata di “Sestos” parte dallo studio e la tutela della tradizione vestimentaria della Sardegna per allargarsi ad altri settori fondamentali. L'evento organizzato dall'associazione Ittiri Cannedu che ha superato il mezzo secolo di attività si terrà sabato a partire dalle 18 nel Teatro Comunale di Ittiri. Sarà preceduto alle 16.30 da un laboratorio didattico con la scuola di ballo Ittiri Cannedu a cura di Gian Mario Demartis. Dopo il saluto delle autorità sono previste le relazioni di Lucrezia Campus sul vestiario tradizionale femminile di Pattada, quella di Francesca Pirodda sul vestiario femminile di Lodè, mentre Antonietta Denti illustrerà la moda nel vestiario femminile aristocratico nel Settecento del Nord Sardegna e Gian Mario Demartis approfondirò le cuffie tradizionali femminili a Ittiri.



Alle 19.30 la parte dedicata alla musica e al ballo con la Logudoresa a organetto (Totore Chessa) affidata a una rappresentanza di gruppi folkloristici: “Tradizioni Popolari” di Villanova Monteleone, “Giulia Carta” di Thiesi, “Santa Maria de Bubalis” di Siligo, Tradizione Logudoresas “Santa Ithoria” di Ossi, Figulinas” di Florinas, “Bestimentas de Muda di Codrongianos, “Salvatore Manca” di Ploaghe, “San Pietro” e “Ittiri Cannedu” di Ittiri. Prevista anche l'esibizione dei cori ittiresi “Boghes e Ammentos” e “Bisos e Chertos”. Il canto a chitarra avrà come protagonisti Tore Matzau, Paolo Senes, Antonio Carboni e Giovannino Marreu. Si esibirà anche il Cunsonu “Santu Juanne” di Thiesi e gran finale con tutte le coppie dei gruppi per il Ballo Tondo del Logudoro. Nel corso della serata verrà conferito il premio Manos de Oro a un artigiano che si è distinto.