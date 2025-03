S.A. 8:01 Rugby: battuta d´arresto per Amatori Alghero a Piacenza Gli algheresi cedono 28-12 in una gara condizionata dalla poca incisività e da un avversario più determinato. Il tecnico Anversa: Dura lezione: non siamo mai stati in partita, ci è mancata fame



ALGHERO - Battuta d’arresto per l’Amatori Rugby Alghero nella trasferta a Piacenza. Gli algheresi cedono 28-12 in una gara condizionata dalla poca incisività e da un avversario più determinato. «Partiamo da Alghero con il sole e atterriamo in un piovoso nord Italia – ha commentato il tecnico Marco Anversa –. Talvolta vince chi ha più voglia di vincere, e talvolta chi sbaglia meno. Oggi sono mancate entrambe. Dura lezione: non siamo mai stati in partita, ci è mancata fame, e quando manca quella, gli avversari sono sempre più forti di te». Una sconfitta che non cancella il buon campionato fin qui disputato, ma che dovrà servire da monito in vista delle ultime decisive partite.



PIACENZA – ALGHERO: 28 – 12

PIACENZA: Cisint (50' De La Mare), Roda, Misseroni (76' Crotti), Beghi, Bertorello, Manciulli, Bacciocchi (67' Trabacchi), Cornelli, Dene, Roda (76' Codazzi), Bonatti, Lekic, Greco (48' Baccalini), Alberti M. (48' Benkhaled)), Alberti A.

A disposizione: Soro, Savi.

Allenatore: Claudio Forte

ALGHERO: Delli Carpini (73' Marrone), Calabrò, Russo (69' Bombagi), Serra, Delrio, Perello, Armani, Lenoci, Canulli, Marcellan, Capozzucca, Tveraga (36' Spirito), Cincotto (69' Stefani), Shelqueti (60' Marchetto), Natchkeba.

A disposizione: Gabbi, Rizzo, Bombagi.

Allenatore: Marco Anversa

ARBITRO: Andrea Costa di Genova