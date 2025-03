S.A. 17:00 Stintino nel programma di DivAirCity Dal maggio 2024 al giugno 2025, le città coinvolte partecipano a una serie di attività progettate per promuovere l´innovazione e lo sviluppo urbano sostenibile



STINTINO - Il Comune di Stintino partecipa al programma di gemellaggio del progetto europeo DivAirCity, che si terrà il 26 e 27 marzo 2025 a Orvieto. DivAirCity è un'iniziativa finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria nelle città attraverso l'inclusione sociale e l'adozione di soluzioni basate sulla natura. Il progetto riconosce e valorizza la diversità come risorsa fondamentale per affrontare le emergenze legate all'inquinamento atmosferico e ai cambiamenti climatici. Coinvolge 24 organizzazioni europee e 68 stakeholder internazionali, creando progetti pilota replicabili in cinque città europee: Aarhus (Danimarca), Bucarest (Romania), Castellón (Spagna), Orvieto (Italia) e Potsdam (Germania). In aggiunta, il progetto estende le sue pratiche innovative in numerose città provenienti da cinque continenti, costruendo un ponte tra realtà urbane diverse e favorendo lo scambio di esperienze globali.



Il programma di gemellaggio di DivAirCity facilita lo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le città partecipanti, con un focus sulle soluzioni basate sulla natura per raggiungere la neutralità climatica e gli obiettivi del Green Deal europeo. Dal maggio 2024 al giugno 2025, le città coinvolte partecipano a una serie di attività progettate per promuovere l'innovazione e lo sviluppo urbano sostenibile. Le città coinvolte lavorano insieme su temi cruciali come la riduzione dell'inquinamento atmosferico, la mobilità sostenibile e la creazione di spazi verdi inclusivi. L'evento del 26 e 27 marzo a Orvieto segna la prosecuzione delle attività iniziate nel maggio 2024. Durante queste giornate, i rappresentanti delle città gemellate si confronteranno su modelli di governance innovativi, strumenti tecnologici per il monitoraggio della qualità dell'aria e metodi per coinvolgere attivamente i cittadini nella creazione di spazi urbani più vivibili e sostenibili. Stintino, in particolare, avrà l'opportunità di presentare le sue peculiarità territoriali e le sfide che il borgo costiero affronta in materia ambientale, cercando spunti e soluzioni applicabili al suo contesto.



Sara Sechi, assessora e responsabile del progetto DivAirCity per il Comune di Stintino, ha sottolineato l’importanza di questa partecipazione: «Essere parte del progetto DivAirCity rappresenta per Stintino un'opportunità significativa per investire in soluzioni innovative che favoriscano la sostenibilità ambientale e il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini. Il confronto con altre città provenienti da diversi continenti ci permetterà di adottare buone pratiche che possano essere applicate con successo anche nel nostro territorio.» Per motivi personali, l'assessora Sara Sechi non potrà partecipare all'evento di Orvieto, ma il Comune di Stintino sarà comunque rappresentato per garantire la continuità del lavoro svolto finora. La sindaca di Stintino, Rita Vallebella, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa per il futuro del paese: «La partecipazione a DivAirCity conferma il nostro impegno nella tutela dell’ambiente e nella promozione di politiche inclusive. Crediamo fortemente che un approccio basato sulla collaborazione internazionale e sull'innovazione possa portare benefici concreti alla nostra comunità e contribuire a costruire un futuro più sostenibile per Stintino». La partecipazione a DivAirCity offre a Stintino l'opportunità di essere parte di una rete internazionale dedicata alla creazione di città più verdi e inclusive. Attraverso questo progetto, il nostro Comune potrà implementare soluzioni innovative che non solo migliorano l'ambiente urbano, ma rafforzano anche il tessuto sociale, valorizzando la diversità e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini.