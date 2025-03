S.A. 20:19 Muore il 42enne schiacciato dalla sua auto Il 42enne aveva messo al volante un bambino di 10 anni dopo una festa. Un gioco finito nel peggiore dei modi. L´uomo non è uscito dal coma e i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi



SASSARI - Non ce l'ha fatta Gianfranco Pilo, il camionista di Ossi rimasto schiacciato dalla sua auto guidata da un bambino di 10 anni durante una festa di compleanno sabato scorso. L'uomo non è uscito dal coma e oggi i familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi. E' stato un gioco finito nel peggiore dei modi: il 42enne doveva riaccompagnare a casa il figlio di un amico e lo ha messo al volante per spostare l'auto. Mentre l'uomo entrava in macchina, al bambino è sfuggita la frizione, l'auto è sobbalzata in avanti e ha schiacciato il 42enne fra la portiera e il muro. Lo schianto gli ha causato un grave trauma toracico e fratture vertebrali, oltre ad un arresto cardiaco per alcuni minuti.