S.A. 17:12 Treno: Di Nolfo scrive alla Todde

«ultima chiamata per cambiare» Lettera aperta del consigliere regionale alla presidente della Regione: il fulcro della richiesta è il passaggio dall'idrogeno all'elettrificazione e punta alla tutela di un territorio di pregio assoluto, la Bonifica storica della Nurra, e delle piccole aziende agricole qui attive







Nella foto: Valdo Di Nolfo ALGHERO - L'onorevole regionale Valdo Di Nolfo questa mattina ha inviato una lettera aperta alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde relativamente al progetto del treno a idrogeno che dovrebbe collegare l'Aeroporto di Alghero e che sta creando un acceso dibattitto in città e un forte malcontento in particolare tra i comitati delle borgate [ LEGGI ]. Per questo motivo nella lettera l'on. Di Nolfo sottolinea l'esigenza di una rimodulazione del progetto e invita la Presidente a formalizzarne la richiesta al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il fulcro della richiesta è il passaggio dall’idrogeno all’elettrificazione e punta alla tutela di un territorio di pregio assoluto, la Bonifica storica della Nurra, e delle piccole aziende agricole qui attive.«La buona notizia è che in sede di conferenza dei servizi sono state approvate tutte le richieste di modifiche al tracciato pervenute dalle piccole aziende agricole, ma questo da solo non basta»sottolinea l'on. Di Nolfo nella missiva che punta alla rimodulazione del progetto. In un passaggio poi l'on. Di Nolfo afferma: «Come classe dirigente che fa della partecipazione e della condivisione il proprio agire politico, dobbiamo tenere conto delle posizioni espresse dalle rappresentanze democratiche di questo territorio. Siamo consapevoli della necessità di rimodulare i fondi del progetto dall'idrogeno all'elettrificazione e adesso ci troviamo davanti l’ultima occasione per farlo: è giunto il momento di chiedere formalmente al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini di dare questa possibilità all’Arst, ente autore e promotore dell’intervento. Solo così potremo dare la risposta che il territorio chiede legittimamente da tempo». Ed è proprio il vicepremier la figura che può autorizzare la rimodulazione del progetto: per questa ragione è a lui che la Presidente della Regione Sardegna dovrà richiedere un impegno reale per la Nurra.Nella foto: Valdo Di Nolfo