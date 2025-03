S.A. 11:00 Treno idrogeno: Comitati infuriati

«Sindaco offende il territorio» Durissimo il nuovo attacco dei Comitati delle borgate Sa Segada – Tanca Farrà, Santa Maria La Palma, Maristella, Zonale Nurra, Fertilia Arenosu, Metrotranvia Sassari Alghero Sorso e Lipu contro l'amministrazione comunale algherese sul treno ad idrogeno, che segue la richiesta di qualche giorno di sospensione del progetto. Richiesta formale di audizione in Commissione Speciale







Dai comitati riconoscono che «l'ecomostro Mamuntanas - Aeroporto Alghero è da attribuire alla Giunta Regionale di centro destra e che l'Amministrazione precedente del Sindaco Conoci nulla ha fatto per portare a conoscenza della cittadinanza l’opera da realizzare» ma non dimenticano di segnalare quelli che definiscono «alcuni passaggi importanti»: «la contrarietà alla realizzazione dell’opera così come progettata a favore di una mobilità alternativa come la metrotranvia» nelle linee di mandato del programma elettorale delle ultime elezioni cittadine che poi Cacciotto ha vinto con la coalizione di centro-sinistra e civici. Dunque secondo i Comitati questa Amministrazione eletta nel giugno 2024 «aveva tutto il tempo di valutare gli atti amministrativi, progettuali e interloquire con i propri omologhi in Regione per trovare soluzioni alternative, visto che la procedura autorizzativa non era ancora aperta». Di più: «Abbiamo chiesto a più riprese nelle varie sedi istituzionali quali commissioni consiliari, consiglio comunale aperto, assemblee pubbliche, di rimodulare le risorse e il progetto ed invece il Sindaco e la sua maggioranza hanno deciso di tergiversare con azioni blande e pressoché inutili. La commissione speciale, istituita appositamente su nostra richiesta, è rimasta sopita in attesa della risoluzione di bisticci per la presidenza interni alla stessa maggioranza, risolti comunque fuori tempo massimo».



«Siamo stati costretti a inviare in autonomia una lettera aperta alla Presidente della Regione Alessandra Todde perché il nostro primo cittadino non ha inviato alla stessa Presidente le richieste di rimodulazione del progetto nonostante le forti richieste in tutte le sedi istituzionali. Siamo certi che la Presidente Todde stesse attendendo dal Sindaco la specifica richiesta di rimodulazione a seguito delle criticità emerse con il confronto del territorio ma questa richiesta non è mai partita;

Allora delle due l’una: Alghero ha ancora un peso sulle scelte strategiche del proprio territorio o Alghero è terra di conquista di terzi? Ci parrebbe la seconda ipotesi, dove tutti allineati come soldatini hanno fatto quello che gli si chiedeva, silenzio e ostruzionismo! Troppo comodo che il Sindaco scarichi la palla su terzi.» si legge nella nota. E concludono con una richiesta formale di audizione in Commissione: «Ricordiamo al Sindaco Cacciotto che in senno alla sua maggioranza consiliare vi è una cospicua parte del centrodestra che allora amministrava, su cui scarica ora la patata bollente, ma che insieme a lui oggi è responsabile. Ricordiamo inoltre al Sindaco ed ai consiglieri comunali di Alghero, ma anche tutti i rappresentanti del territorio del nord ovest Sardegna in seno al Consiglio Regionale, che amministrare non è un mero incarico istituzionale ma è un onere ed un dovere attribuitogli dall’elezione amministrativa, con cui vanno affrontate seriamente e con determinazione scelte strategiche come questa, che incideranno per sempre su programmazione, ambiente e paesaggio. Chiediamo al Presidente Moro che venga calendarizzata l’audizione in Commissione Speciale degli scriventi Comitati e Associazioni senza tergiversare ulteriormente». ALGHERO - «Il sindaco Cacciotto scarica su terzi ogni responsabilità sulle autorizzazioni a procedere per la realizzazione della ferrovia ecomostro Mamuntanas - Aeroporto Alghero. Ebbene sì, avete capito bene, al posto di tutelare in ogni modo il proprio territorio su paesaggio, ambiente e scelte opportune di mobilità sostenibile utili a tutto il nord Ovest Sardegna ci si trincera su blande osservazioni e laconici “non potevo fare nulla, pratica troppo avanti”. Siamo arrabbiati e indignati per come si possa offendere in questo modo un intero territorio e pensare che basti una scusa qualsiasi pur di lavarsi la coscienza e non ammettere che ancora una volta non sì è avuto il coraggio di lottare a difesa del territorio e ci si è sdraiati ai comandi dei capi bastone». 