Ozieri: Minacce di morte contro Giorgia Meloni

OZIERI - Minacce di morte e ingiurie contro Giorgia Meloni apparse stanotte fuori dal teatro “Oriana Fallaci” di Ozieri, dove era in programma l'incontro tra la deputata Barbara Polo e gli studenti del liceo Duca degli Abruzzi. Lo comunicano gli esponenti sassaresi del partito, denunciando l'apparizione delle scritte sui muri contro la presidente del Consiglio in cui tra l'altro si legge «Meloni appesa».



Numerosi gli attestati di solidarietà, tra cui quello degli esponenti algheresi del partito. «Colpisce il fatto che appena una settimana fa, nello stesso luogo, la Presidente della Regione Alessandra Todde abbia potuto prendere parte ad analogo incontro senza che si verificasse alcun episodio di intolleranza. Questo evidenzia, purtroppo, come l’odio arrivi sistematicamente da una sola parte politica, quella che si professa democratica ma che nei fatti non tollera idee diverse dalle proprie» sottolineano Cardi e colleghi.



«Chi pensa di poter fermare il confronto delle idee con una bomboletta spray dimostra solo paura del dialogo e debolezza politica. Atti come questi non intimidiscono, ma rafforzano la determinazione di chi crede nella partecipazione, nella libertà di espressione e nel rispetto reciproco». Fratelli d’Italia Alghero condanna con fermezza questo atto vandalico e auspica che i responsabili vengano individuati quanto prima. Ci auguriamo, inoltre, che gli autori dimostrino almeno lo stesso “coraggio” nel ripulire quanto fatto, così da non far ricadere i costi sulla comunità.



A Giorgia Meloni e a Barbara Polo va tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza: il loro impegno e la loro presenza sono la risposta più forte a chi non ha argomenti e si rifugia nell’intolleranza.