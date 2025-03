Cor 19:19 Idrogeno, Dem a muso duro

Nella foto: il segretario del Pd Alghero, Enrico Daga, la capogruppo Gabriella Esposito e il dirigente regionale Mario Bruno ALGHERO - «Abbiamo riconosciuto il valore della recente presa di posizione del consigliere regionale on. Valdo Di Nolfo contro il treno a idrogeno. È nostro dovere rilevare che essa arriva dopo mesi di mobilitazione da parte di comitati, associazioni e dello stesso PD, che fin dall’inizio hanno evidenziato criticità e chiesto una rimodulazione del progetto, per renderlo efficiente e in linea con le aspettative del territorio».Al gruppo dirigente del Partito democratico non piacciono le parole del consigliere regionale Valdo Di Nolfo che chiedeva maggiore rispetto dei ruoli, condannando il «fuoco amico», così lo scontro divampato sul treno a idrogeno e le relative posizione sul progetto, s'infiamma definitivamente. «Chiedere maggiore tempestività su temi strategici è responsabilità politica». Il rispetto delle istituzioni si misura anche con la capacità di ascoltare e di agire nei tempi giusti», per ottenere il risultato, che è quello che conta, senza attendismi tattici o note stampa fuori tempo» attaccano ialgheresi.«Il PD continuerà a lavorare con serietà, senza polemiche e senza ambiguità, per difendere la bonifica storica della Nurra e tutelare chi vive e lavora in quel territorio, ed è pienamente disponibile a farlo in sinergia con le rappresentanze territoriali regionali» chiude la nota stampa del Partito democratico di Alghero contro il consigliere regionale Di Nolfo.Nella foto: il segretario del Pd Alghero, Enrico Daga, la capogruppo Gabriella Esposito e il dirigente regionale Mario Bruno