Successo per la Scienza in Piazza al Quarter

ALGHERO - Ad Alghero ha riscosso grande successo venerdì 28 Marzo l’evento Scienza in Piazza, il viaggio alla scoperta delle discipline della scienza tenutosi venerdì scorso negli spazi dell’AlguerHall al Quarter, a diretto contatto con matematica, fisica, chimica, agricoltura, astronomia, elettronica e informatica. La manifestazione, svoltasi con il sostegno e patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Alghero e la collaborazione preziosa della Fondazione Alghero e della Biblioteca San Michele, è stata coordinata dall’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) e dalla SAT (Società Astronomica Turritana) capitanate dal Professor Gian Nicola Cabizza, ed è per le scuole del territorio una delle principali occasione di esperienza scientifica, in cui partecipazione e curiosità sono gli elementi caratterizzanti.



L’evento, che si tiene da ormai 20 anni nella provincia di Sassari, è una fiera di esperimenti scientifici per le scuole condotti dagli studenti e dalle studentesse sotto la guida del corpo docente e dei soci di AIF e SAT, per la durata di un’intera giornata. «Siamo lieti di aver ospitato una manifestazione così partecipata e di grande interesse per gli studenti, le studentesse e le loro famiglie – afferma l’Assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna – l’appuntamento con la conoscenza trasmette curiosità e passione e siamo certi che questo possa essere un motivo di crescita per le generazioni future e un’ulteriore occasione per promuovere le discipline cosiddette STEM (Science Technology Engineering Mathematics)». Gli esperimenti sono stati condotti da: Istituto Tecnico Industriale di Sassari, Centro Sportivo Italiano (CSI), Liceo Scientifico G.Marconi di Sassari, Istituto Tecnico Salvator Ruju di Sassari, Liceo Scientifico E.Fermi di Alghero, Liceo Scientifico G.Spano di Sassari insieme ad AIF, SAT e ai Volontari Senior di Scienza in Piazza e hanno visto la partecipazione numerosa degli studenti e delle studentesse di diversi istituti comprensivi del territorio.