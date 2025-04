Cor 13:28 Turismo: regione presente a Las Vegas Franco Cuccureddu, al Travel Agent Forum di Las Vegas. L’esponente di Giunta ha mostrato alcuni video emozionali, su mare, spiagge, nautica, archeologia, escursionismo,



CAGLIARI - Oltre 150 agenti di viaggio e tour operator americani e canadesi, hanno assistito, con grande interesse, alla presentazione della Sardegna, delle sue bellezze e dei suoi prodotti turistici, illustrata dall’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, al Travel Agent Forum di Las Vegas.

L’esponente di Giunta ha mostrato alcuni video emozionali, su mare, spiagge, nautica, archeologia, escursionismo, grandi eventi identitari, lasciando poi spazio alle cinque attività dedicate con due tour operator, due catene alberghiere ed una DMC (Destination Management Company), presenti a Las Vegas negli spazi acquisiti dalla Regione Sardegna, a seguito del bando pubblicato dall’assessorato.



«È la prima volta che la Sardegna è presente in questo genere di eventi - sottolinea l’assessore Cuccureddu - dove siamo mancati, mentre da anni invece operano i nostri competitor. Una presenza quindi da protagonista, come uno degli sponsor principali del Travel Agent Forum». Abbiamo notato un notevole interesse verso la Sardegna - dice ancora l’assessore del Turismo - testimoniato dalla massiccia partecipazione degli agenti alla nostra presentazione. Più che doppia rispetto a quella dei nostri competitor e dall’interesse della stampa specializzata. Elementi che fanno ben sperare nel consolidamento del mercato americano, che fa registrare incrementi di presenze elevatissimi di anno in anno e si consolida come il primo mercato extraeuropeo.