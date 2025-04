Pasqua: Isola tra le mete favorite. Solo Cagliari e Olbia le più cercate

S.A. 13:06 Pasqua: Isola tra le mete favorite

CAGLIARI - La Sardegna è tra le mete favorite da europei e italiani per la Pasqua: le ricerche di voli e hotel sono aumentate rispettivamente del 5% e del 8% rispetto al 2024. E' quanto emerge dal report del motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it sulle proiezioni dei soggiorni nel periodo pasquale. Cagliari è la 10/a città più ricercata dai viaggiatori francesi, l'11/a per tedeschi e portoghesi, la 13/a per gli olandesi e spagnoli e la 14/a per i britannici. Complessivamente il capoluogo è la 27/a città più desiderata da chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane. Molto cliccata anche la destinazione Olbia: 8/a scelta per i tedeschi, la 10/a per gli olandesi, l'11/a per i francesi e la 15/a per portoghesi e spagnoli. Sorprende non vedere Alghero in classifica con la sua tradizionale Settimana Santa, tra le più antiche nell'Isola. Mercato lento per l'apertura della stagione turistica in Riviera del Corallo, dal fine settimana di Pasqua ai lunghi ponti di aprile.