Cor 7:27 Tennistavolo Sassari: squadre paralimpiche in campo Riprendono i campionati paralimpici e sono sei le squadre sassaresi impegnate. Quattro del Tennistavolo Sassari e due della Monterosello Sassari, società che collaborano strettamente



ALGHERO - Nella serie A gruppo 11 il concentramento è a Palermo, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Radiosa. Il Tennistavolo Sassari (Alessandro Ara e Stefano Mura) affronterà domenica la Polisportiva Galaxy alle 9.30 e La Saetta alle 11.30. La Monterosello Sassari (Stefano Satta Ardisson, Giancarlo Idini e Gianfranco Bellacicco) se la vedrà alle 9.30 contro il Santa tecla Nulvi. Entrambe le formazioni sassaresi, guidate dal tecnico Pierpaolo Idini, sono alla ricerca dei primi punti.



Nella A2 gruppo 1-5 girone C concentramento a Casamassima (Bari) in casa dell'Ennio Cristofaro. Il Tennistavolo Sassari A giocherà domenica alle 11.30 contro l'Isola Nuova Roma. Il Tennistavolo Sassari B affronterà alle 9.30 l'Olimpics mentre alle 11.30 avrà il derby con la Libertas Monterosello Sassari. Le due formazioni sono composte da Giuseppe Demontis, Alberto Corradi, Maria Paola Tolu e Anna Grazia Turco. La Monterosello (Giovanni Battista Sanna e Lorenzo Sanna) giocherà anche contro l'Isola Nuova Roma. I due tecnici sono Marco Dal Fabbro e Guido Spano. Per la A2 gruppo 6-10 il concentramento è a Bolzano. Il Tennistavolo Sassari (Pietro Ghiani ed Enrico Sini) sfiderà alle 9.30 di domenica il Saronno e alle 11.30 l'isola Peter Pan Roma.