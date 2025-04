Cor 18:47 A Tissi la scuola è ecosostenibile Completati i lavori per 880mila euro. Il progetto rappresenta un passo significativo verso una classe energetica più elevata, con una drastica riduzione delle emissioni di CO2 e un risparmio economico tangibile nel tempo



TISSI - La scuola primaria e secondaria di Tissi è stata trasformata in un modello di sostenibilità ed efficienza energetica. L’intervento, reso possibile da un investimento di 880mila euro finanziato dal GSE e dal Ministero per la Transizione Ecologica nell’ambito del PNRR, ha portato a una profonda riqualificazione della struttura, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità degli ambienti. I lavori hanno interessato diversi aspetti dell’edificio. È stato realizzato un tetto isolato e ventilato per migliorare l’efficienza termica, abbinato all’installazione di un sistema di isolamento termico a cappotto sulle pareti esterne, utilizzando materiali innovativi come il polistirene espanso sinterizzato. Gli infissi sono stati sostituiti con modelli a elevate prestazioni, dotati di vetri basso-emissivi e schermature solari motorizzate. La creazione di un controsoffitto ha migliorato l’acustica e contribuito al risparmio energetico. Inoltre, è stato ampliato lo spazio mensa per accogliere un maggior numero di studenti.



L’intervento ha anche incluso il rifacimento completo dell’impianto di climatizzazione, con l’adozione di un sistema centralizzato per il controllo intelligente delle temperature, e la sostituzione dell’intero sistema di illuminazione con soluzioni a LED a basso consumo. Infine, è stato introdotto un sistema di monitoraggio energetico basato su tecnologia Modbus, che consente di raccogliere e analizzare i dati sui consumi in tempo reale, ottimizzando la gestione dell’energia. Il sindaco GianMaria Budroni e l’assessore Deledda non nascondono la loro soddisfazione: «Questo intervento rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra comunità. Abbiamo migliorato la qualità degli ambienti scolastici, ridotto i consumi e reso l’edificio un esempio di sostenibilità e innovazione. Gli alunni rappresentano il futuro della nostra comunità, ed è per loro che abbiamo voluto creare spazi accoglienti, inclusivi, salubri e funzionali. Investire nella scuola significa investire nella loro crescita e nel benessere di tutta la comunità».



Il progetto rappresenta un passo significativo verso una classe energetica più elevata, con una drastica riduzione delle emissioni di CO2 e un risparmio economico tangibile nel tempo. Gli studenti beneficeranno di spazi moderni e confortevoli, mentre l’ampliamento del refettorio mensa rappresenta un notevole valore aggiunto. Questo intervento si inserisce in un più ampio piano di efficientamento energetico promosso dal Comune di Tissi, che ha già interessato edifici pubblici come la casa comunale, l’ex municipio e il centro di aggregazione sociale. L’amministrazione conferma così il proprio impegno a ridurre le dispersioni termiche, contenere i costi e promuovere la transizione ecologica. Con questo intervento, Tissi si pone come esempio virtuoso di un utilizzo intelligente dei fondi pubblici, dimostrando che sostenibilità e innovazione possono generare benefici concreti per tutta la comunità.