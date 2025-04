S.A. 9:56 Regione chiede più voli per le festività Per la fine di aprile e l´inizio di maggio, l’Assessorato regionale dei Trasporti ha già provveduto a richiedere alle compagnie aeree operanti in Continuità Territoriale l’attivazione di voli aggiuntivi nelle giornate critiche, come previsto dal Decreto Ministeriale in vigore



CAGLIARI - In vista dell’imminente periodo pasquale e dei ponti festivi in calendario tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, l’Assessorato regionale dei Trasporti ha già provveduto a richiedere alle compagnie aeree operanti in Continuità Territoriale l’attivazione di voli aggiuntivi nelle giornate critiche, come previsto dal Decreto Ministeriale in vigore. Il monitoraggio effettuato quotidianamente ha portato nei giorni scorsi alla comunicazione nei confronti delle compagnie aeree di alcune situazioni di criticità e di un'offerta giornaliera prossima alla saturazione in più date, con conseguenti potenziali disagi per i viaggiatori. Di conseguenza, è stata già inviata una prima richiesta ai vettori interessati per l’incremento dell’offerta, cui seguirà in queste ore una precisa richiesta formale.



«Anche in occasione delle festività in arrivo – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – stiamo lavorando per tutelare il diritto alla mobilità dei sardi. L’Assessorato si è mosso tempestivamente, segnalando con precisione le criticità riscontrate sulle rotte in continuità territoriale e richiedendo l’attivazione di voli aggiuntivi nei giorni in cui l’offerta attuale non è sufficiente. Ora attendiamo riscontro dalle compagnie, certi della loro collaborazione per garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti». Si ricorda che i vettori, come prescritto dal Decreto ministeriale, sono tenuti a inserire voli aggiuntivi nella propria programmazione al raggiungimento del limite del 91% di riempimento giornaliero.



Il monitoraggio e le conseguenti richieste di adeguamento dell'offerta sono oggi resi possibili grazie alla disponibilità, da parte dell’Assessorato dei Trasporti, dei dati di prenotazione forniti dai vettori a partire dallo scorso ottobre: uno strumento fondamentale per intervenire in modo mirato e tempestivo nei momenti di maggiore pressione sulla domanda. «Al momento – conclude Manca – questi sono gli strumenti a nostra disposizione per garantire ai sardi la possibilità di viaggiare anche nei periodi critici. Strumenti che ci hanno consentito, per esempio, di superare le festività natalizie in modo decisamente migliore rispetto agli anni scorsi. Ma stiamo già lavorando per migliorare ulteriormente la normativa: nel prossimo decreto intendiamo proporre una soglia di riempimento critica più bassa, pari all’80%, e con maggiore anticipo di comunicazione rispetto a quanto avviene attualmente. Promuoveremo anche di superare la valutazione per fascia giornaliera, introducendo un sistema che analizzi i dati per fasce orarie – mattina, pomeriggio e sera – così da cogliere con maggiore precisione le reali difficoltà degli utenti».