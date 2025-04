S.A. 12:01 Tenta il suicidio ma i carabinieri lo salvano Da una telefonata alla centrale operativa i carabinieri sono riusciti a rintracciare l´uomo e si sono precipitati nella sua abitazione a Sorso dove si era già impiccato ma fortunatamente era ancora vivo



SORSO - Nel corso della tarda serata di ieri, a Sorso, i Carabinieri della locale Stazione sono riusciti a salvare un uomo che aveva tentato di togliersi la vita. L’uomo ha chiamato la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Porto Torres non volendo fornire il proprio nominativo ma chiedendo di salutare i suoi cari. L’operatore, compreso lo stato di difficoltà, ha cercato di sostenere l’uomo assicurandogli il necessario conforto, riuscendo così a comprendere che stava chiamando da Sorso e facendosi rivelare il nome di un suo parente, prima che lo stesso chiudesse la conversazione telefonica.



Il militare ha tentato inutilmente di ricontattarlo e nel frattempo ha allertato i colleghi di Sorso che tramite il nome della parente sono riusciti a comprendere chi fosse l’autore della telefonata. I Carabinieri hanno pertanto avviato i necessari accertamenti anagrafici e, anche grazie alla loro conoscenza della popolazione locale e del territorio di competenza, sono riusciti a individuare l’abitazione.



Dopo aver provato a chiamare l’uomo dall’esterno della proprietà, hanno provveduto a tagliare il lucchetto che chiudeva il cancello d’ingresso. Una volta fatto ingresso all’interno dell’abitazione si sono ritrovati davanti l’uomo che si era già impiccato ma era ancora vivo: i militari lo hanno sorretto dalle gambe liberandolo poi dal cappio e facendolo sedere a terra. In cucina hanno poi ritrovato un biglietto d'addio. Sono stati quindi allertati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo, fortunatamente in buono stato di salute, presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per i necessari accertamenti.