S.A. 19:48 Dressage e Completo: concorsi nazionali a Tanca Regia Le manifestazioni sono organizzate dall´Asvi, l´agenzia regionale di Sviluppo e Valorizzazione ippico, in collaborazione con la Fise Sardegna. Si inizia venerdì mattina alle 13.30 con il Concorso Nazionale C di Dressage



ABBASANTA - Fine settimana intenso a Tanca Regia (Abbasanta) che dopo il salto ostacoli e l'endurance ospita due concorsi nazionali di dressage e completo, a dimostrazione della duttilità e funzionalità dell'impianto Agris. Le manifestazioni sono organizzate dall'Asvi, l'agenzia regionale di Sviluppo e Valorizzazione ippico, in collaborazione con la Fise Sardegna. Si inizia venerdì mattina alle 13.30 con il Concorso Nazionale C di Dressage che vedrà in gara i cavalli di 4 anni Asvi per il Fei Giovani Cavalli di 4 anni e alle 15.45 i cavalli di 5 anni Asvi per il Fei Preliminary Dressage Test Giovani Cavalli di 5 anni.



Per quanto riguarda il Concorso di Completo Nazionale sabato alle 9 la prova di addestramento (dressage) e alle 15 le prove dedicate al salto ostacoli. Domenica mattina a partire dalle 9 la prova di cross country, con il percorso di campagna con ostacoli naturali. In gara le categorie CN 60, CN80, CN80 Giovani Cavalli, CN80 per i 4 anni Asvi, CN100, CN100 Giovani Cavalli, CN100 per i 5 anni Asvi, CN1* e CN1* Giovani Cavalli. Il disegnatore del percorso del cross country è Raffaele Malloni; il direttore di campo della prova di salto ostacoli è Paola Zoccheddu. Il delegato tecnico della Fise è Giovanni Bonaccorsi.