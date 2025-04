S.A. 17:00 Ad Alghero la mensa scolastica fino alla fine delle lezioni Novità nel 2025: da quest´anno, come preannunciato già a inizio anno scolastico 2024-2025, i servizi comunali sono garantiti per la copertura dell’intero anno scolastico e quindi fino a conclusione delle lezioni



ALGHERO - Il servizio comunale di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie di Alghero sarà assicurato fino alla fine dell’anno scolastico. Lo ha comunicato ieri ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi l’Assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna. Da quest'anno, come preannunciato già a inizio anno scolastico 2024-2025, i servizi comunali sono garantiti per la copertura dell’intero anno scolastico e quindi fino a conclusione delle lezioni e delle attività didattiche come da calendari comunicati a inizio anno dai Dirigenti Scolastici, che terminano per tutti e tre gli istituti il 27 giugno per le scuole dell’infanzia e il 6 giugno per primaria e secondaria.



«Vogliamo erogare servizi adeguati in ambito scolastico – spiega l’assessora Sanna – e riteniamo che questo sforzo rappresenti un primo importante passo di una pianificazione efficace ed efficiente mirata a sostenere e migliorare la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro». L’Amministrazione comunale somministra circa 6.000 pasti alla settimana destinati a circa 1.700 utenti, tra alunni, alunne ed insegnanti delle scuole che fanno lezioni a tempo pieno e con rientri settimanali. Anche il servizio di trasporto scolastico (scuolabus) per infanzia, primaria e secondaria di primo grado è attivo e proseguirà per la scuola primaria e secondaria di primo grado sino al sabato 7 giugno 2025 (per esami di licenza media sino alle prove scritte), per le scuole dell’infanzia sino alla fine del mese di giugno 2025.