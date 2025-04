Cor 20:20 Fondazione, avanti tutta su eventi e sport Il presidente di Fondazione dopo le critiche dei suoi stessi colleghi di maggioranza per la discutibile guida dell´ente incassa in poche ore il sostegno scontato dei grillini algheresi e quello in Consiglio del sindaco Cacciotto



ALGHERO - «Il Cda gode della massima fiducia, lavora con estrema efficacia, guidato dai migliori intenti e da un’indiscutibile onestà». Parole del sindaco Raimondo Cacciotto rivolte ai vertici della Fondazione Alghero e sollecitate in consiglio comunale oggi (venerdì) dalla segnalazione del capogruppo di FdI, Alessandro Cocco, dopo il polverone che travolge Lo Quarter. Il primo cittadino poi rilancia l'importanza degli eventi sportivi per la città: «Alghero città dello sport. Il nostro non è stato un semplice slogan destinato all’oblio post elettorale, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti». «E' l’indirizzo che l’Amministrazione ha dato in maniera molto chiara alla Fondazione e che quest’ultima sta perseguendo con grande senso di responsabilità» sottolinea Cacciotto.



Non è un caso che si parli di sport. E' intorno all'avviso per la gestione degli eventi che il presidente Porcu, dopo aver spaccato il Cda, ha fatto incetta di critiche dai suoi stessi colleghi di maggioranza anche in occasione della rocambolesca riunione di mercoledì tra i maggiorenti della coalizione. Ed a quanto si apprende è proprio sulla gestione e organizzazione di triathlon, ma soprattutto beach soccer ed altri eventi, che rimangono puntati gli occhi di molti. C'è chi parla di interessamenti e pressioni di società sportive per partecipare ai bandi regionali, chi di presunti impegni economici già assunti per nuovi consulenti, chi di gestione opaca nei rapporti interni agli stessi dipendenti e collaboratori di Fondazione.



E' in questo contesto che Graziano Porcu incassa nel giro di poche ore, prima il sostegno scontato di scuderia dei grillini algheresi, Piccone e Ferrara, poi quello del sindaco e perfino dell'assessora al Turismo sua fedelissima, Ornella Piras. Anche lei in aula, dopo aver ampiamente elogiato chi in passato ha gestito gli eventi in Fondazione, apre alla possibilità di un eventuale rafforzamento della pianta organica, ammettendo perfino «consulenze esterne», così da «liberare» le professionalità dall'«incombenza» di organizzare eventi. Non resta che attendere.