Koan nel gruppo Abinsula

SASSARI - Abinsula - dinamica azienda nata a Sassari ma dall’orizzonte globale - è lieta di annunciare l’ingresso di Koan all’interno del Gruppo Abinsula. L’operazione segna un passo strategico nella crescita dell’azienda sarda, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel settore dell’automazione industriale, di Linux embedded e delle tecnologie Open Source. Fondata nel 1996 a Bergamo, Koan si è affermata come una delle realtà di riferimento nel panorama del software per l’automazione industriale e l’IoT. A partire dal 2000, l’azienda ha focalizzato la propria attività sullo sviluppo di soluzioni basate su Linux embedded, consolidando nel tempo una posizione di rilievo a livello europeo. Koan è inoltre attivamente coinvolta nello sviluppo e nella promozione dello Yocto Project, impegno che ha portato nel 2012 alla nomina del fondatore Marco Cavallini - “figlio d’arte” dato che suo padre, Tony Cavalini operava con successo ad Arzachena nel campo dei radioamatori - come Yocto Project Ambassador.



Abinsula, fondata nel 2012 a Sassari come startup innovativa, si è rapidamente affermata come partner tecnologico globale nei settori automotive, Industrial IoT, agritech e cybersecurity, con sedi operative in Italia, Spagna e Arabia Saudita. L’azienda è anche un incubatore certificato, e ha contribuito alla crescita di alcune delle startup più promettenti del panorama tecnologico italiano. «Siamo entusiasti di accogliere ufficialmente Koan nel nostro gruppo, dopo anni di collaborazione basata su stima reciproca e obiettivi condivisi. Questa integrazione rafforzerà la nostra capacità di offrire soluzioni ad alto contenuto tecnologico, in un contesto in cui l’intelligenza artificiale e le architetture embedded evolvono con estrema rapidità», dichiara Andrea Sanna, CEO di Abinsula.



«L’ingresso nel Gruppo Abinsula segna per noi l’inizio di un nuovo capitolo, in cui innovazione, competenza e collaborazione ci permetteranno di affrontare con ancora maggiore determinazione le sfide del mercato. Questa integrazione rappresenta un passo strategico che consente a Koan di ampliare in modo significativo la propria offerta, andando oltre i servizi Linux embedded che hanno contraddistinto l’azienda negli ultimi venticinque anni. Grazie all’unione con Abinsula, Koan potrà contare su un team di sviluppatori ancora più ampio, composto da ingegneri altamente qualificati, rafforzando così la capacità di supportare i clienti con ancora maggiore precisione, attenzione e continuità», afferma Marco Cavallini, fondatore e CEO di Koan. L’integrazione tra Abinsula e Koan punta a consolidare un polo di eccellenza nel panorama dell’Open Source applicato ai settori del software embedded e dell’automazione, in grado di affrontare con competenza le sfide più complesse del mercato tecnologico globale.