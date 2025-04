Cor 16:56 Sant Jordi a l´Alguer: gli appuntamenti Dal 18 aprile al 9 maggio 2025, la città di Alghero si riempirà nuovamente di rose, libri e attività per celebrare una nuova edizione della Giornata di Sant Jordi, patrono della Catalogna, riconosciuta in tutto il mondo dall’UNESCO come Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore



ALGHERO - Il programma di quest’anno prevede una trentina di eventi diffusi in tutta la città: presentazioni di libri, recital di poesia, letture per bambini, mostre, giochi linguistici, percorsi letterari e spettacoli per tutti i pubblici, in catalano di Alghero, italiano, sardo e altre lingue del mondo. Uno degli appuntamenti importanti dal punto di vista linguistico e dedicato ai più piccoli si terrà il 23 aprile alle ore 11:00 presso la Torre di Sulis, dove verrà presentato il terzo gioco di memory in algherese, dedicato quest’anno a “Insectes i altres animalets”, in collaborazione con l’Ufficio delle Politiche Linguistiche del Comune di Alghero. L’iniziativa è promossa dalla Delegazione del Governo della Generalitat della Catalogna in Italia e curata linguisticamente da Carla Valentino. L’edizione del gioco è realizzata da EADOP – Edicions de la Generalitat de Catalunya.



Lo stesso giorno, alle 17:00 presso l’Alguer Hall (Lo Quarter), sarà inaugurata la mostra VIRGO SERENA, dedicata al Millenario della fondazione del Monastero di Montserrat, con la partecipazione di S. E. Mons. Mauro Maria Morfino, Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, e delle autorità locali. L’esposizione rimarrà aperta fino al 30 aprile con ingresso gratuito, grazie al sostegno del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. La celebrazione di Sant Jordi o ad Alghero è un evento unico nel Mediterraneo, che riafferma l’impegno per la lingua, la cultura e la creatività, e rafforza i legami tra Alghero e gli altri territori di lingua catalana.



La collaborazione con le librerie e le associazioni culturali della città è fondamentale per la buona riuscita delle attività, in particolare con la Libreria Il Labirinto, parte integrante della rete di librerie della Generalitat de Catalunya. La celebrazione del Sant Jordi a l'Alguer conta con il patrocinio del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. Un ringraziamento va a tutti i docenti e alle scuole impegnati nella promozione dei libri per bambini e ragazzi, con un ringraziamento speciale all’Istituto Alberghiero di Alghero, al suo dirigente, ai docenti e agli studenti, per la disponibilità a creare ogni anno prodotti speciali per questa festa di Sant Jordi, come il cocktail Groc i Vermell.