Porto Torres Comune Ami Green 2025.

PORTO TORRES - Questa mattina il Comune di Porto Torres ha ricevuto la Bandiera AMI GREEN 2025, consegnata dalla delegazione turritana dell’Associazione AMI - Ambiente Mare Italia. Si tratta di un prestigioso riconoscimento concesso ai Comuni più sensibili rispetto alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale e impegnati nel coinvolgimento di cittadine e cittadini e, in particolare, di ragazze e ragazzi per il rafforzamento di una nuova cultura ecologica.



La bandiera è stata consegnata, nel Palazzo del Marchese, al sindaco Massimo Mulas dalla referente della sezione locale dell’AMI Cristina Bonino come segno di riconoscenza per il sostegno fornito dal Comune alle iniziative realizzate in città nell’ambito della “Settimana Verde AMI 2025”, promossa su tutto il territorio nazionale dal 4 al 15 aprile. Tutti gli appuntamenti del 4, 5 e 6 aprile sono stati organizzati e coordinati dall’associazione in collaborazione con ASD “I Sette Mari” e, tra seminari divulgativi, bio passeggiate naturalistiche, giornate di pulizia e raccolta rifiuti nelle spiagge cittadine e nel Parco di San Gavino, hanno unito educazione, scienza e senso di comunità con l’obiettivo di stimolare la riflessione sulle sfide ambientali, di promuovere buone pratiche e di sensibilizzare cittadinanza, famiglie, giovani e associazioni sull’importanza del decoro urbano. L’amministrazione comunale, attenta alle tematiche ecologiche, ha patrocinato gli eventi e ha messo a disposizione locali comunali e attrezzature per la raccolta dei rifiuti.



L’AMI, attiva in 15 regioni italiane, per questa III edizione dell'iniziativa ha scelto il motto "Proteggi Oggi ciò che appartiene al Domani" sottolineando l’importanza dell’impegno concreto per garantire un futuro sostenibile alle nuove generazioni. Anche il presidente nazionale Alessandro Botti, prima dell’avvio della Settimana Verde ha visitato Porto Torres per augurare un buon lavoro alla delegazione locale e ringraziare l’Amministrazione del supporto per la buona riuscita degli eventi.