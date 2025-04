S.A. 8:00 A Pasqua in arrivo 29mila passeggeri ad Alghero Ad Olbia invece saranno 46mila. Trend positivo per gli aeroporti del Nord Sardegna, che si preparano ad accogliere circa 94mila passeggeri tra il 17 e il 22 aprile. Rispetto allo stesso periodo del 2024 (quando la Pasqua cadeva a fine marzo), si registra una crescita significativa: +39%



ALGHERO – Le festività pasquali confermano il trend positivo per gli aeroporti del Nord Sardegna, che si preparano ad accogliere circa 94.000 passeggeri tra il 17 e il 22 aprile, grazie a oltre 100.000 posti offerti e 578 movimenti previsti. Rispetto allo stesso periodo del 2024 (quando la Pasqua cadeva a fine marzo), si registra una crescita significativa: +39%, pari a circa 26.000 passeggeri in più. Il network complessivo include 63 collegamenti da/per 14 Paesi, di cui 21 nazionali e 42 internazionali, a conferma dell’attrattività crescente della destinazione anche oltre i confini italiani.

Ad Alghero attesi +17% di passeggeri. Il Riviera del Corallo prevede circa 29.000 passeggeri (+17% rispetto al 2024), con 208 movimenti e un’offerta di oltre 36.000 posti. Il network conta 17 collegamenti da/per 8 Paesi. Sul fronte domestico, saranno operativi i voli di Ryanair (Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Palermo e Pisa) e ITA Airways (Roma Fiumicino e Milano Linate). Per l’estero, Ryanair collegherà Alghero a Barcellona, Bratislava, Budapest, Bruxelles Charleroi, Katowice, Madrid e Londra Stansted. Wizz Air opererà su Bucarest, mentre Volotea, novità della Summer 2025, volerà su Parigi.



Lo scalo di Olbia si prepara ad accogliere oltre 46.000 passeggeri, con 370 movimenti e un network di 46 collegamenti (13 nazionali e 33 internazionali), operati da 13 compagnie aeree da/per 10 Paesi. Rispetto alla Pasqua 2024 si registra un incremento di oltre il 30% nei volumi di passeggeri e movimenti, con una crescita particolarmente rilevante sui mercati esteri, sostenuta da un’offerta internazionale aumentata del +35%. Per quanto riguarda il mercato domestico, il Costa Smeralda sarà collegato alla penisola grazie a Volotea (Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), Aeroitalia (Roma Fiumicino e Milano Linate), easyJet (Milano Malpensa e Napoli), mentre Ryanair opererà i collegamenti per Bergamo e Bologna. Per quanto riguarda i mercati esteri, Olbia sarà collegata da Volotea (Barcellona, Brest, Deauville, Lilla, Lione, Nantes, Parigi Orly e Strasburgo), easyJet (Parigi Orly, Berlino, Londra LGW, Basilea e Ginevra), Lufthansa ed Air Dolomiti (Monaco e Francoforte), Eurowings (Amburgo, Colonia, Düsseldorf, Hannover, Stoccarda e Salisburgo), Ryanair (Bruselles CRL, Cracovia, Londra Stansted e Vienna), Transavia Hollande e France (Amsterdam e Parigi Orly) e Jet2.com ( Londra Stansted e Manchester).