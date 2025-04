Cor 19:48 Pasquetta ad Alghero con la Queen Mary 2 In rada ad Alghero dalle prime ore della mattina di Pasquetta, proveniente da Civitavecchia e diretta a Malaga una delle più grandi navi da crociera del mondo. Pochi minuti fa la ripartenza



ALGHERO - In rada ad Alghero dalle prime ore della mattina di Pasquetta, proveniente da Civitavecchia, la Queen Mary 2, una delle più grandi navi da crociera del mondo. La nave ha infatti 14 bar, 10 spazi ristorazione, 5 piscine ed il primo planetario su mare, una stazza di oltre 150 mila tonnellate, lunga 345 metri e larga 41. La nave può trasportare oltre 3800 persone, di cui 1250 di equipaggio. In serata la ripartenza in direzione Malaga. Non certamente una novità per la Riviera del Corallo la presenza della Queen Mary 2: lo stesso itinerario anche negli anni scorsi. Saranno 54 in tutto le crociere per il 2025 su Alghero, l'ultima a novembre.