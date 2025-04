Cor 8:27 Siccità nella Nurra: risoluzione firmata Mulas Christian Mulas deposita una risoluzione: subito costituzione di una cabina di regia con i Comuni della Città Metropolitana per affrontare l’emergenza



ALGHERO - «La crisi idrica che sta attraversando la Nurra e l’intero agro di alcuni centri della città metropolitana di Sassari non è solo un’emergenza ecologica, ma una grave minaccia economica e sociale che richiede una risposta urgente e coordinata. Il nostro Comune si fa carico di questa responsabilità, agendo come capofila per un’azione congiunta tra tutti i Comuni interessati, la Regione, per tutelare il nostro territorio e le persone che ne fanno parte». Queste le conclusioni riportate nella risoluzione urgente all'attenzione del Consiglio comunale di Alghero firmata dal presidente della V commissione consiliare sistema Idrico, Christian Mulas.



Tra gli obiettivi, quello di sollecitare la costituzione di una cabina di regia metropolitana per affrontare l’emergenza siccità, che includa i Comuni della Città Metropolitana colpiti da questa situazione e gli enti regionali competenti, con l'idea di sviluppare una strategia condivisa di gestione delle risorse idriche; richiedere al Consiglio Comunale di Alghero di essere parte attiva nella discussione e nella formulazione di proposte concrete per la gestione dell’emergenza; chiedere ai Consiglieri regionali di proporre l’approvazione un emendamento alla Legge di stabilità, che destini almeno 20 milioni di euro finalizzati a risarcire gli agricoltori della Nurra danneggiati dalla crisi idrica e dalla pesante siccità.



Infine, chiedere alla Regione Sardegna e al Consorzio di bonifica quali misure straordinarie intendano garantire per un adeguato approvvigionamento idrico per i Comuni della Nurra, con particolare attenzione agli interventi per l’agricoltura, settore vitale per l’economia del nostro territorio ed avviare un monitoraggio costante sulla situazione idrica del territorio, con la creazione di un database che permetta di tenere traccia della disponibilità di acqua e delle necessità degli agricoltori, al fine di adottare misure tempestive e mirate.