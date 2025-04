Cor 19:28 «Pronto soccorso, notizie allarmistiche» Ad intervenire è l´assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi. Confermata per mercoledì la manifestazione pubblica davanti all´ospedale civile di Alghero



ALGHERO - «Circolano notizie allarmistiche e del tutto prive di fondamento sul rischio chiusura del Pronto Soccorso di Alghero. Non solo non è così, ma l’Assessorato regionale alla Sanità si è mosso per tempo già da settimane per approntare delle soluzioni in grado di decongestionare non solamente il Pronto Soccorso di Alghero ma tutti gli accessi di primo soccorso dell’isola in vista dell’imminente stagione estiva».



Così l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. «Si stanno formalizzando in queste ore gli incarichi dei Commissari straordinari attraverso le firme dei contratti. A loro spetterà una ricognizione sui fabbisogni che ricomprendono anche la valutazione sull’assunzione di personale a gettone. E’ inoltre allo studio con Ares l’ipotesi di un servizio di potenziamento dei presidi territoriali di primo soccorso attraverso l’infrastrutturazione di Guardie Mediche Avanzate, in grado di assorbire una quota consistente di codici bianchi e verdi attualmente in carico ai Pronto Soccorso».



«Si procederà in due tempi - prosegue l’assessore Bartolazzi - con una risposta immediata di breve periodo destinata a coprire la stagione estiva ed una successiva che offrirà soluzioni a carattere strutturale nel medio-lungo periodo attraverso una gara in capo all’Azienda Regionale della Salute».