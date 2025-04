Cor 11:40 «Non più garanzie ma impegni concreti» CACCIOTTO | DI NOLFO | SALARIS | TEDDE | MULAS | ESPOSITO | PAIS | Alguer.it le parole dei protagonisti COCCO | E´ una voce univoca quella che politici, amministratori e cittadini rivolgono ai vertici della Regione, con la Presidente Todde e l´assessore Bartolazzi in testa. Questa mattina manifestazione di protesta davanti all´ospedale di Alghero. Sule parole dei protagonisti



ALGHERO - Sanità in affanno ad Alghero, servizi sempre più a rischio e problemi di personale: oggi è il turno del Pronto soccorso che senza un innesto immediato di medici rischia la chiusura notturna. Un'ipotesi rigettata a tutti i livelli: Questa mattina (mercoledì) manifestazione davanti all’ospedale civile per chiede finalmente risposte concrete che si traducano immediatamente in atti. «Alghero e gli algheresi di promesse e finte garanzie ne hanno fin sopra i capelli». E nell'ultimo anno - dispiace ammetterlo - la situazione non pare certamente migliorare, tutt'altro. Da quì l'impegno concreto e bipartisan degli amministratori locali, oggi presenti a tutti i livelli al Civile, affinché si parli con voce univoca e chiara e non si transiga più: servono investimenti e risorse per far funzionare i servizi territoriali e garantire le prestazioni sanitarie. La voce dei protagonisti.