S.A. 8:15 «Continuità: nessun bando solo libro dei sogni» Dopo la durissima presa di posizione di Uil Trasporti arriva quella di Claudia Camedda e Gianluca Langiu della Fit Cisl Sardegna: il bando non esiste, forse uno studio o un libro dei desideri, siamo molto preoccupati







ALGHERO - I sindacati non mollano la presa e attaccano nuovamente la Regione Sardegna sulla continuità territoriale aerea, dopo i servizi inadeguati, le critiche arrivano ancora una volta sul nuovo bando solo annunciato ma mai presentato. Dopo la durissima presa di posizione di Uil Trasporti [ LEGGI ] arriva quella di Claudia Camedda e Gianluca Langiu della Fit Cisl Sardegna: «Dalla lettura di quanto avrebbe dichiarato l'assessora dei Trasporti nell'audizione in Consiglio regionale, sembra abbastanza evidente che un bando sulla nuova continuità territoriale aerea non esiste. Ci sarebbe uno studio, un libro dei desideri, che – riferisce l'assessora – verrà mandato al Ministero e alla Commissione europea per una valutazione preventiva».E concludono: «Tutto ciò -in attesa che l'assessorato ritenga opportuno un confronto con le organizzazioni sindacali – richiederebbe comunque dai sei mesi ad un anno, tempi lunghi che vanno ad aggiungersi ai 12 mesi di proroga del tanto, giustamente, vituperato bando della Giunta Solinas. Non possiamo che confermare le nostre preoccupazioni e rilevare che sulle tante criticità del modello ancora adottato, da noi più volte denunciate a questa assessora come a suoi predecessori, nulla si è fatto né si intende fare».