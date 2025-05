Cor 13:13 Arst, biglietti introvabili: lamentele e disservizi Forti lamentele da parte di utenti spaesati, così i titolari delle edicole Cossu e Badalotti, ubicate in Piazza Sulis e nel quartiere della Pietraia, prendono posizione nei confronti dell´Arst. Continuano i disservizi ad Alghero



ALGHERO - Ancora lamentele e disservizi ad Alghero sul fronte del trasporto pubblico urbano, oggetto ormai da tempo di contestazioni e denunce a causa del discutibile livello del servizio offerto al territorio. A prendere pubblicamente posizione questa volta sono i titolari delle edicole Cossu e Badalotti, ubicate in Piazza Sulis e nel quartiere della Pietraia, che denunciano la problematica gestione della bigliettazione e riferiscono di forti lamentele da parte dell'utenza, sia essa turistica che residenziale.



Da settembre 2024 l’Arst, l’azienda per il trasporto pubblico regionale, non prevede più la fornitura dei titoli di viaggio cartacei alle rivendite, limitandoli alla emissione istantanea con carta chimica, servizio che può essere erogato solo da chi ha concessione Lottomatica tramite terminale e con canoni molto onerosi se limitati a solo quel servizio, limitando drasticamente i punti vendita dei titoli di viaggio su tutto il territorio. «Alla richiesta da noi avanzata all'azienda per comprendere la motivazione di tale decisione abbiamo ricevuto come risposta l’esigenza di modernizzare l’accesso al servizio».



«Riteniamo che la modernità dovrebbe aumentare la possibilità dell’accesso al servizio e facilitarne per tutti l’uso, dobbiamo purtroppo constatare le gravi difficoltà che trovano le persone più anziane e i turisti che vagano per la città cercando rivendite abilitate a fornirgli i titoli di viaggio» denunciano i due titolari delle edicole. Il periodo estivo - sottolineano - renderà ancora più evidente il disservizio in quanto i nostri punti vendita fornivano varie attività ricettive della costa che necessitavano di scorte per garantire la mobilità ai propri ospiti sprovvisti di mezzo proprio. «Questo lo abbiamo fatto per anni garantendo il servizio con una copertura oraria quotidiana che non ha eguali ed ora ci troviamo costretti a spiegare a cittadini e turisti un disservizio del quale siamo assolutamente incolpevoli ma anzi vittime. Per questi motivi vorremmo da parte di chi di dovere un intervento prima che sia troppo tardi».