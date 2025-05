Cor 9:59 Decadenza: ricorso respinto, decide il Consiglio Alessandra Todde va avanti: nel pieno delle mie funzioni Il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso della presidente Alessandra Todde contro l’ordinanza ingiunzione di decadenza del Collegio regionale di garanzia elettorale, rimettendo ogni decisione in mano al Consiglio regionale



CAGLIARI - «Il provvedimento contestato non ha disposto la decadenza, ma, ritenendo che le violazioni accertate comportassero detta conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio regionale». «Deve confermarsi in questa sede che non rientra nella competenza del Collegio di Garanzia né in quella del Tribunale adito per l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione, pronunciare l’eventuale decadenza della ricorrente». «La competenza è rimessa dalla legge al Consiglio regionale».



Così il Tribunale di Cagliari ha rigettato il ricorso della presidente Alessandra Todde contro l’ordinanza ingiunzione di decadenza del Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello. L’ordinanza era stata adottata dal Collegio il 20 dicembre 2024 e notificata il 3 gennaio scorso, dopo l’esame delle spese sostenute dalla governatrice durante la campagna elettorale per le regionali, dove sarebbero state ravvisate irregolarità.