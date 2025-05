S.A. 17:15 I campioni d´Italia del tennistavolo a Palazzo Ducale La società sassarese era rappresentata dal presidente Marcello Cilloco, il dirigente Alberto Ganau, il coach della A1 maschile Mario Santona e i giocatori Andrea Puppo, Alessandro Baciocchi e Ganiyu Ashimiyu.



SASSARI - A Palazzo Ducale una delegazione del Tennistavolo Sassari, fresco vincitore dello scudetto nella massima serie maschile. A fare gli onori di casa il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, l'assessora allo Sport Nicoletta Puggioni e il presidente del Consiglio Comunale Mario Pingerna. La società sassarese era rappresentata dal presidente Marcello Cilloco, il dirigente Alberto Ganau, il coach della A1 maschile Mario Santona e i giocatori Andrea Puppo, Alessandro Baciocchi e Ganiyu Ashimiyu.



Il Tennistavolo Sassari, che ha portato la coppa del primo storico scudetto, ha donato a sindaco e assessora una targa-scultura in ricordo e la maglietta col tricolore, mentre il Comune ha ricambiato con una stampa dell'antico Castello di Sassari e il gagliardetto. Il presidente Cilloco dopo aver sottolineato l'orgoglio per il riconoscimento del Comune ha anche ricordato gli altri titoli vinti dalla società, quelli individuali: «John Oyebode è campiona italiano assoluto nel singolo e anche nel doppio misto, Andrea Puppo ha vinto il titolo Under 21 e qualche giorno fa Maria Paola Tolu è diventata campionessa italiana nella classe 4 paralimpica». Il coach Mario Santona ha aggiunto: «Lo scudetto maschile è la punta dell'iceberg di un movimento rilanciato otto anni fa con l'attività giovanile, anno dopo anno siamo riusciti non solo a migliorare, a fare i campionati nazionali, ma anche ad aumentare i praticanti e le squadre pure nel settore paralimpico, quest'ultimo grazie anche allo sprone di Angelo Vitiello».



Il sindaco Mascia ha ricordato: “«Ho avuto la soddisfazione di vivere in diretta la gara dello scudetto. Lo scudetto è una carta in più da giocarci nell'accordo che vogliamo trovare con le scuole cittadine per l'utilizzo delle palestre, allo stesso tempo siamo consci che dobbiamo lavorare per sviluppare l'impiantistica per i tanti sport che si praticano a Sassari”. Il primo cittadino ha parlato anche con gli atleti per soddisfare le curiosità su quando e come hanno iniziato a praticare il tennistavolo e sul tipo di allenamento necessario».



Nella foto: la delegazione sportiva a Palazzo Ducale