Cor 8:10 Maxi ritardo sul Milano Alghero, Ryanair risarcisce Volo Milano Alghero in ritardo di oltre tre ore, la compagnia aerea irlandese low cost Ryanair condannata al risarcimento. Il fatto risale al 2023



ALGHERO - Ancora un risultato positivo per Italia Rimborso, che ottiene giustizia per una viaggiatrice di Alghero danneggiata da un disservizio aereo. Il Giudice di Pace di Sassari ha condannato Ryanair al pagamento di 250 euro a titolo di compensazione pecuniaria nei confronti della passeggera, per un ritardo superiore alle tre ore del volo FR1090 da Milano Malpensa ad Alghero del 31 marzo 2023.



Il volo, previsto in partenza alle 17.15, è decollato solo alle 20.30, atterrando ad Alghero alle 21.45 anziché alle 18.35. Un ritardo complessivo di 3 ore e 10 minuti che ha causato la perdita della coincidenza e disagi evidenti alla passeggera. Nel corso del procedimento, il giudice ha rilevato l’assenza di prove concrete e inconfutabili che le restrizioni fossero effettivamente rilevanti per la tratta del volo FR1090 o che non potessero essere evitate con altre rotte.



Il Giudice ha quindi ritenuto fondata la domanda proposta da Italia Rimborso, affermando che la compagnia non ha assolto al proprio onere probatorio, come richiesto dal Regolamento CE 261/2004, il quale tutela i diritti dei passeggeri prevedendo un risarcimento in caso di ritardo prolungato, salvo che il vettore dimostri circostanze eccezionali inevitabili. La compagnia è stata condannata alla compensazione di 250 euro.