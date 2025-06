Cor 10:32 «Dal Ministro grande attenzione per Alghero» Ad accompagnare il ministro in questa occasione, il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Cocco e il vicecoordinatore cittadino Alessio Auriemma, che hanno accompagnato il Ministro lungo le tappe istituzionali e nei momenti più significativi della visita



ALGHERO – Fratelli d’Italia Alghero esprime grande soddisfazione per la visita del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nella nostra città. Una presenza istituzionale di alto profilo, che ha dato valore e attenzione al nostro territorio, ai giovani e al mondo sportivo, ma anche alla memoria e all’identità. Durante la giornata di sabato, il Ministro Abodi ha avuto modo di incontrare l’amministrazione comunale, ribadendo l'impegno del Governo Meloni e del suo ministero nel dare continuità ai progetti avviati, con una particolare attenzione alle nuove generazioni e al ruolo educativo dello sport.



Ad accompagnare il ministro in questa occasione, il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Cocco e il vicecoordinatore cittadino Alessio Auriemma, che hanno accompagnato il Ministro lungo le tappe istituzionali e nei momenti più significativi della visita. «È stato un momento importante per la città e per la nostra comunità politica – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi –. La presenza del Ministro Abodi, la sua sensibilità verso i temi giovanili e il suo spirito di ascolto danno il senso di una politica e di un governo che riconosce 'importanza del rapporto con i territori. Ringraziamo il Ministro per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione concreta verso Alghero».



Oltre alla partecipazione alla tappa del World Triathlon Championship, il Ministro ha voluto riprendere l'impegno preso con il progetto del Treno del Ricordo, e vivere un momento di riflessione e memoria a Fertilia. La visita del Ministro ha rappresentato un’occasione per rinnovare il legame tra istituzioni e comunità, confermando l’impegno di Fratelli d’Italia per una politica fatta di radicamento, presenza e visione.