Cor 20:40 Un ferragosto, Giovanni Follesa ad Alghero Ospite del Festival Dall´altra parte del mare per presentare il suo romanzo "Un Ferragosto" (Camena Edizioni). A dialogare con lui, nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano (Via Vittorio Emanuele, 11) ci sarà Sonia Borsato



ALGHERO - Mercoledì 06 agosto alle ore 21 Giovanni Follesa ad Alghero, ospite del Festival Dall'altra parte del mare per presentare il suo romanzo "Un Ferragosto" (Camena Edizioni). A dialogare con lui, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano (Via Vittorio Emanuele, 11) ci sarà Sonia Borsato.



Giovanni Follesa (1969), scrittore, giornalista e sceneggiatore, è docente ordinario della cattedra di Teoria e metodo dei mass media presso l’Accademia di Brera a Milano. Collabora alle pagine culturali del quotidiano «L’Unione Sarda». Sull’emittente Radio X conduce EXtraLive, programma quotidiano di attualità e intrattenimento, e Incipit, appuntamento settimanale dedicato alla letteratura contemporanea.



È direttore artistico di diversi festival letterari in Sardegna, fra cui il festival internazionale Mont’e Prama. Da giugno 2023 è in libreria per People Sì, lo voglio. Storie di unioni civili in Italia, con prefazione di Nichi Vendola. A giugno 2025 ritorna alla narrativa con Un Ferragosto, pubblicato da Camena Edizioni.