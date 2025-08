Cor 20:38 Festival Melos, flauto e pianoforte a San Francesco Il Festival Melos nella chiesa di San Francesco ad Alghero. L’8 agosto Martina Porcheddu e Roberto Piana in concerto. Il duo flauto-pianoforte esegue brani di Reinecke e Poulenc



ALGHERO - Torna ad Alghero l’8 agosto alle 21 l’appuntamento con il Festival Melos, la rassegna che unisce musica e storia dell’arte, organizzata dal Centro studi Saser. La chiesa di San Francesco, in pieno centro storico, ospiterà il concerto del duo formato dalla giovane flautista Martina Porcheddu e dal pianista e compositore Roberto Piana. Il programma prevede, tra le altre esecuzioni, la Sonata “Undine” op. 167 di Carl Reinecke e la Sonata FP164 di Francis Poulenc, due capolavori della letteratura per flauto e pianoforte che mettono in luce le qualità espressive e tecniche dei due strumenti.



Verranno inoltre proposti Après un rêve di Gabriel Fauré, nella trascrizione di Percy Grainger e Hymne à l’amour, brano di Marguerite Monnot e reso noto da Edith Piaf, per pianoforte solo nell’elaborazione di Roberto Piana, oltre a Cantabile et presto di George Enescu per flauto e pianoforte e Image op. 38 di Eugène Bozza per flauto solo. La rassegna, arrivata alla sua XI edizione, gode del patrocinio e sostegno del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna e di Comune di Sassari, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Fondazione di Sardegna. Come di consueto per il Festival Melos, la musica sarà preceduta dall’introduzione dello storico dell’arte Alessandro Ponzeletti, che descriverà storia e particolarità del luogo che ospita il concerto: in questo caso la chiesa di San Francesco, uno dei massimi esempi di architettura gotico-catalana in Sardegna, costruita tra XV e XVI secolo.



Martina Porcheddu, nuorese, ha iniziato lo studio del flauto nelle scuole della sua città, prima di conseguire la laurea triennale al Conservatorio “Canepa” di Sassari, dov’è tuttora iscritta al corso accademico biennale. Ha ottenuto riconoscimenti in diversi concorsi ed è stata primo flauto nell’Orchestra regionale dei Conservatori sardi. Roberto Piana, pianista, compositore e arrangiatore, ha pubblicato con etichette prestigiose come Steinway & Sons, Brilliant Classics, Centaur, Music & Arts, Stradivarius, Tactus. Le sue opere sono state eseguite in tutto il mondo. Dal 1990 svolge intensa attività concertistica, in teatri e sale prestigiose quali il Rond-Point sugli Champs-Élysées a Parigi, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino, la Casa-Museo di Skrjabin a Mosca, le università di Stoccarda e San Pietroburgo, e molte altre città. Autore di libri e saggi, è docente di Pianoforte al Conservatorio di Sassari.