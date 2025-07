S.A. 14:56 Olbia, Cagliari e dopo Alghero: le città sarde più ricercate Secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel, Jetcost.it, le ricerche di voli sono anche aumentate del 8%, mentre quelle di hotel del 9% rispetto ad agosto del 2024. Olbia e Cagliari le località preferite nell´Isola, a seguire, più distanziata, Alghero



ALGHERO - Questo agosto 2025 gli europei hanno tanta voglia di viaggiare e godersi una meritata vacanza; secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel, Jetcost.it, le ricerche di voli sono anche aumentate del 8%, mentre quelle di hotel del 9% rispetto ad agosto del 2024. Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare ad agosto 2025 stanno scegliendo l'Italia e hanno portato il BelPaese ad essere il secondo più ricercato ad agosto, su Jetcost, per trascorrere queste vacanze, seguito dalla Spagna e preceduto solo dal Portogallo.



Jetcost.it analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli per il mese di agosto 2025 indicano che moltissime persone hanno optato per la Sardegna e soprattutto per Cagliari, è la terza città più richiesta dai viaggiatori portoghesi, la quarta dagli olandesi, la sesta dagli spagnoli, l'ottava per i francesi, la decima per i tedeschi e la 12esima per i britannici. Oltre a Cagliari, anche Olbia è tra le città più ricercate, essendo la sesta per i tedeschi, i francesi e i portoghesi, la settima per gli olandesi e la 12esima per gli spagnoli. Infine anche Alghero è molto ricercata, è 13esima città più richiesta dagli viaggiatori spagnoli, la 14esima dai portoghesi e la 15esima per i britannici.