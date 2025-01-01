Cor 16:38 Lo Maquini vince il CantAlguer La band algherese Lo Maquini vince la quarta edizione del CantAlguer con la canzone inedita “És un amic”. Ieri la presentazione e la premiazione in pubblico: La finale del concorso organizzato dalla Plataforma per la Llengua si è tenuta al Poco Loco



ALGHERO - Lo Maquini, il trio composto da Matteo Scala (basso), Alessandro Spinetti (batteria) e Alessio Soggiu (voce e chitarra) vince la quarta edizione del CantAlguer – Concurs per joves cantautors de l’Alguer. Ideato de Claudio Gabriel Sanna e organizzato per volontà della Plataforma per la Llengua, il concorso è dedicato alla promozione della musica in algherese tra le nuove generazioni. La finale si è tenuta al Poco Loco, venerdì 31 ottobre. I vincitori di quest’anno seguono i passi di Arbre del Peix, Gionta i Riccardo, e Teresa Sanna, vincitori delle prime tre edizioni del concorso nato per stimolare i giovani cantautori a utilizzare l’algherese come lingua di espressione artística, e creare opportunità per diffondere la musica dei giovani vincitori oltre i confini dell’isola e verso tutti i territori di lingua catalana.



Conquistando il pubblico e gli esperti della giuria, la canzone inedita “És un amic” corona Lo Maquini come band vincitrice di questa quarta edizione del CantAlguer. In osservanza del regolamento, i partecipanti hanno dovuto presentare anche una canzone del repertorio classico algherese, e per l’occasione hanno scelto La Verema di Pasqual Gallo. La serata, rivendicativa e partecipata, presentata da Irene Coghene della Plataforma per la Llengua e da Pol Rovira di Connectem l’Alguer, si è aperta con gli interventi di Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero, e Claudio Gabriel Sanna, presidente della giuria, che hanno voluto ricordare le finalità dell’iniziativa. Inoltre, la serata ha avuto anche il saluto istituzionale del Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, che ha voluto enfatizzare l’importanza delle iniziative come il CantAlguer per la promozione dell’algherese. L’ospite speciale della serata è stato Angel Maresca, Lo Barber de l’Alguer, che ha presentato una selezione di canzoni tratte dal suo ultimo lavoro discografico Retrobament (2024).

Grazie al premio, Lo Maquini potranno registrare un EP di sei canzoni presso lo studio The Chicken Coop di Alghero. Inoltre, il gruppo avrà la possibilità di esibirsi durante la Jornada Algueresa, organizzata da l’Obra Cutural de l’Alguer, in occasione della 58ª edizione dell’Universitat Catalana d’Estiu (2026), a Prada de Conflent (Catalogna del Nord, Francia).



La giuria di questa quarta edizione del concorso, presieduta dal cantautore Claudio Gabriel Sanna, è composta dal direttore dell’Obra Cultural de l’Alguer Carlo Sechi, dalla cantante Ester Formosa, dall’attivista di Plataforma per la Llengua Salvatore Manca, dalla cantante mezzosoprano Elisabetta Manca, dal musicista e direttore di corali Francesco Santino Scognamillo, e dal musicista Salvatore Maltana. La manifestazione, organizzata dalla Plataforma per la Llengua, è resa possibile dalla collaborazione con l’ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, Obra Cultural de l’Alguer, Centre Cultural Antoni Nughes – Escola de Alguerés, la rivista Enderrock e l’Universitat Catalana d’Estiu, e dal patrocinio ricevuto dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.