Laboratorio di tamburo in algherese

ALGHERO - La presentazione del laboratorio, ideato per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 16 anni, avrà luogo mercoledì 12 novembre alle 17:30 presso la Biblioteca Catalana. La delegazione algherese della Plataforma per la Llengua inaugura un nuovo progetto che unisce musica e apprendimento del catalano. “Tomborins” è un laboratorio di tamburo tradizionale pensato per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 16 anni e realizzato completamente in algherese. L’iniziativa ha la finalità di creare un gruppo di tamburini, promuovendo al contempo l’uso dell’algherese tra i più giovani.



Il referente delle lezioni musicali sarà il maestro di percussioni Paolo Zuddas, accompagnato da Daniela Curedda e Annarita Manunta nelle vesti di tutor linguistiche. La musica è una componente importante del patrimonio culturale algherese e rappresenta uno straordinario strumento di trasmissione della lingua. Il prossimo mercoledì 12 novembre alle 17.30 si terrà, presso la Biblioteca Catalana, un primo incontro con ragazzi e ragazze accompagnati dai genitori, durante il quale verrà presentato il progetto dettagliatamente.