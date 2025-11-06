Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloMusica › Laboratorio di tamburo in algherese
S.A. 18:14
Laboratorio di tamburo in algherese
“Tomborins” è un laboratorio di tamburo tradizionale pensato per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 16 anni e realizzato completamente in algherese. L’iniziativa ha la finalità di creare un gruppo di tamburini, promuovendo al contempo l’uso dell’algherese tra i più giovani
Laboratorio di tamburo in algherese

ALGHERO - La presentazione del laboratorio, ideato per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 16 anni, avrà luogo mercoledì 12 novembre alle 17:30 presso la Biblioteca Catalana. La delegazione algherese della Plataforma per la Llengua inaugura un nuovo progetto che unisce musica e apprendimento del catalano. “Tomborins” è un laboratorio di tamburo tradizionale pensato per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e 16 anni e realizzato completamente in algherese. L’iniziativa ha la finalità di creare un gruppo di tamburini, promuovendo al contempo l’uso dell’algherese tra i più giovani.

Il referente delle lezioni musicali sarà il maestro di percussioni Paolo Zuddas, accompagnato da Daniela Curedda e Annarita Manunta nelle vesti di tutor linguistiche. La musica è una componente importante del patrimonio culturale algherese e rappresenta uno straordinario strumento di trasmissione della lingua. Il prossimo mercoledì 12 novembre alle 17.30 si terrà, presso la Biblioteca Catalana, un primo incontro con ragazzi e ragazze accompagnati dai genitori, durante il quale verrà presentato il progetto dettagliatamente.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/11/2025
Istituto Verdi: aperte iscrizioni ad Alghero
Sono 35 i posti disponibili per il nuovo anno accademico dello IAM “Giuseppe Verdi” di Alghero, distribuiti su otto corsi musicali: Giocomusica per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni, Arpa, Batteria, Chitarra moderna e Chitarra classica, Fisarmonica, Sassofono e Tromba
4/11Alghero "abbraccia" Maria Carta
1/11Lo Maquini vince il CantAlguer
1/11“Ponti di Mare” a Sassari e Olbia
28/10Mauro Uselli sul Cammino delle Janas
23/10De Carolis, Gazale confermato direttore
1/10Via ai corsi musicali della Banda Dalerci
27/9Alghero: musica fino alle 2 nel weekend
24/9Dal 2 ottobre il Discovery Sardinia
10/9Festival delle lingue minoritarie ad Alghero
3/9A Settembre Festa de les Maries ad Alghero
« indietro archivio musica »
7 novembre
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro
7 novembre
Incendio cabina Enel ad Alghero
6 novembre
Alghero festeggia la sua centenaria



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)