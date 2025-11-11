Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSpettacoloMusica › Il Conservatorio Canepa in Austria e in Cina
S.A. 15:14
Il Conservatorio Canepa in Austria e in Cina
Dal congresso AEC di Salisburgo agli International days a Guangzhou l’istituto di Sassari prosegue la sua campagna di internazionalizzazione
Il Conservatorio Canepa in Austria e in Cina

SASSARI - Il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari continua la sua campagna di promozione in tutto il mondo. Nei giorni scorsi l’istituto sassarese di alta formazione ha partecipato a Salisburgo al congresso annuale e assemblea generale dell’AEC, la conferenza dei Conservatori europei, mentre nei giorni successivi è volato fino in Cina per gli Idohe, gli Italian Days of High Education, nel sud del Paese. In entrambe le occasioni a rappresentare il Canepa è stato il presidente Ivano Lai, presidente anche della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori.

In Austria, al prestigioso Mozarteum di Salisburgo, dal 4 all’8 novembre si è trattato in particolare dell’educazione musicale del futuro, della salute dei musicisti in un mondo sostenibile, della formazione dei professionisti tra tradizione e innovazione e, infine, delle leadership e advocacy in un mondo globale. L’intervento del presidente Iai ha avuto luogo nel corso della conferenza regionale dedicata all'Italia. Il secondo evento è stato organizzato dal 9 all’11 novembre, come ogni anno da Unitalia, insieme all’ambasciata italiana presso la Repubblica Popolare Cinese e al Consolato Generale d'Italia a Guangzhou.

Il Canepa di Sassari è stato presentato a rettori, docenti e studenti degli atenei insieme ai Conservatori di Bari, Trento e Venezia, alle Accademie di Belle Arti, Università e istituzioni accademiche private, allo scopo di creare legami tra culture del mondo dell'arte e attrarre domanda formativa verso l’istituzione sassarese. Gli studenti cinesi, da sempre particolarmente curiosi verso la musica italiana, hanno dimostrato grande interesse per i Conservatori italiani e in particolare per il Canepa di Sassari, che vanta tra i suoi pregi l’appartenenza a una città a misura d'uomo, sicura, culturalmente e socialmente florida, e con tante attrazioni circostanti offerte dall'isola. Si stima che circa tremila studenti cinesi sceglieranno per i loro studi i Conservatori italiani. Le missioni austriaca e cinese del Canepa confermano la volontà di apertura verso l’esterno del Conservatorio di Sassari, già protagonista a fine ottobre nella manifestazione AFAM Futura a Padova e in Giappone a settembre con altri Conservatori italiani per la prima mondiale dell’opera “L’ebrezza del volo”, in occasione dell’Expo 2025 a Osaka.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/11/2025
MiC, 90mila euro al Museo di Samugheo
1,9 milioni a sostegno dei “piccoli musei” in tutta Italia. In Sardegna soltanto il Museo Unico Regionale dell´Arte Tessile di Samugheo è riuscito ad ottenere il finanziamento che ammonta ad euro 90mila
18:47
Istituto Verdi: aperte iscrizioni ad Alghero
Sono 35 i posti disponibili per il nuovo anno accademico dello IAM “Giuseppe Verdi” di Alghero, distribuiti su otto corsi musicali: Giocomusica per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni, Arpa, Batteria, Chitarra moderna e Chitarra classica, Fisarmonica, Sassofono e Tromba
7/11Laboratorio di tamburo in algherese
8/11Il Canepa ospita il Premio nazionale delle Arti
4/11Alghero "abbraccia" Maria Carta
1/11Lo Maquini vince il CantAlguer
1/11“Ponti di Mare” a Sassari e Olbia
28/10Mauro Uselli sul Cammino delle Janas
23/10De Carolis, Gazale confermato direttore
1/10Via ai corsi musicali della Banda Dalerci
27/9Alghero: musica fino alle 2 nel weekend
24/9Dal 2 ottobre il Discovery Sardinia
« indietro archivio musica »
12 novembre
Istituto Verdi: aperte iscrizioni ad Alghero
12 novembre
«Tra Alghero e Sassari 54 Oss a rischio»
12 novembre
Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)