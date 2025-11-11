S.A. 15:14 Il Conservatorio Canepa in Austria e in Cina Dal congresso AEC di Salisburgo agli International days a Guangzhou l’istituto di Sassari prosegue la sua campagna di internazionalizzazione



SASSARI - Il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari continua la sua campagna di promozione in tutto il mondo. Nei giorni scorsi l’istituto sassarese di alta formazione ha partecipato a Salisburgo al congresso annuale e assemblea generale dell’AEC, la conferenza dei Conservatori europei, mentre nei giorni successivi è volato fino in Cina per gli Idohe, gli Italian Days of High Education, nel sud del Paese. In entrambe le occasioni a rappresentare il Canepa è stato il presidente Ivano Lai, presidente anche della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori.



In Austria, al prestigioso Mozarteum di Salisburgo, dal 4 all’8 novembre si è trattato in particolare dell’educazione musicale del futuro, della salute dei musicisti in un mondo sostenibile, della formazione dei professionisti tra tradizione e innovazione e, infine, delle leadership e advocacy in un mondo globale. L’intervento del presidente Iai ha avuto luogo nel corso della conferenza regionale dedicata all'Italia. Il secondo evento è stato organizzato dal 9 all’11 novembre, come ogni anno da Unitalia, insieme all’ambasciata italiana presso la Repubblica Popolare Cinese e al Consolato Generale d'Italia a Guangzhou.



Il Canepa di Sassari è stato presentato a rettori, docenti e studenti degli atenei insieme ai Conservatori di Bari, Trento e Venezia, alle Accademie di Belle Arti, Università e istituzioni accademiche private, allo scopo di creare legami tra culture del mondo dell'arte e attrarre domanda formativa verso l’istituzione sassarese. Gli studenti cinesi, da sempre particolarmente curiosi verso la musica italiana, hanno dimostrato grande interesse per i Conservatori italiani e in particolare per il Canepa di Sassari, che vanta tra i suoi pregi l’appartenenza a una città a misura d'uomo, sicura, culturalmente e socialmente florida, e con tante attrazioni circostanti offerte dall'isola. Si stima che circa tremila studenti cinesi sceglieranno per i loro studi i Conservatori italiani. Le missioni austriaca e cinese del Canepa confermano la volontà di apertura verso l’esterno del Conservatorio di Sassari, già protagonista a fine ottobre nella manifestazione AFAM Futura a Padova e in Giappone a settembre con altri Conservatori italiani per la prima mondiale dell’opera “L’ebrezza del volo”, in occasione dell’Expo 2025 a Osaka.