S.A. 18:47 Istituto Verdi: aperte iscrizioni ad Alghero Sono 35 i posti disponibili per il nuovo anno accademico dello IAM “Giuseppe Verdi” di Alghero, distribuiti su otto corsi musicali: Giocomusica per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni, Arpa, Batteria, Chitarra moderna e Chitarra classica, Fisarmonica, Sassofono e Tromba



ALGHERO - È stato pubblicato l’avviso per l’adesione ai corsi gratuiti inseriti nella programmazione didattica dell’Istituto Artistico Musicale “G. Verdi” di Alghero per l’anno 2026 (gennaio-dicembre). Al via le iscrizioni ai corsi musicali dell’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi di Alghero Dall’8 al 30 novembre 2025 le domande online per nuove allieve e nuovi allievi. Sono 35 i posti disponibili per il nuovo anno accademico dello IAM “Giuseppe Verdi” di Alghero, distribuiti su otto corsi musicali: Giocomusica per bambini e bambine dai 3 ai 5 anni, Arpa, Batteria, Chitarra moderna e Chitarra classica, Fisarmonica, Sassofono e Tromba. Il Consiglio d’Amministrazione dello IAM Verdi ha deciso quest’anno di aprire le iscrizioni soltanto per alcuni corsi, con l’obiettivo di assicurare continuità ai percorsi già avviati e valorizzare l’esperienza delle classi consolidate.



Gli interessati possono consultare l’avviso e compilare la scheda di iscrizione online esclusivamente dalle ore 08:00 dell’8 novembre 2025 alle ore 24:00 del 30 novembre 2025. «Come ogni anno, accogliere nuovi allievi e allieve rappresenta per noi un momento importante di entusiasmo, di crescita e rinnovamento" – dichiara la presidente dello IAM Verdi, Giusy Piccone – "È l’occasione per aprire le porte del nostro Istituto a nuove energie, nuove passioni e nuovi talenti, per noi significa arricchire la nostra comunità musicale con nuovi volti e nuove storie, proseguendo il percorso di formazione che da sempre contraddistingue il Verdi. Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti di grande livello, che con professionalità e dedizione accompagnano gli studenti in un percorso musicale serio e appassionante.»