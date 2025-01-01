S.A. 7:38 Rifiuti ogni giorno a Sant´Anna

«Servono controlli e cartelli» Nonostante i rifiuti vengano regolarmente raccolti il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, in molti continuano a lasciare di tutto, nell´area in cui fino qualche mese fa sorgeva l´isola ecologica, poi rimossa. La segnalazione di una cittadina che chiede una cartellonista adeguata e più controlli



ALGHERO - Disservizi e malcostume: i peccati originali delle ataviche problematiche sul sistema di raccolta rifiuti ad Alghero, e non solo. Così l'ultima segnalazione da parte di una cittadina riguarda Sant'Anna: «alcuni individui incuranti del regolamento comunale relativo al calendario isole per il conferimento dei rifiuti continuano imperterriti a depositare rifiuti di ogni tipo senza rispettare il prossimo al di fuori degli orari previsti per il loro ritiro» scrive al Quotidiano di Alghero. Nonostante i rifiuti vengano regolarmente raccolti il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, in molti continuano a lasciare di tutto, nell'area in cui fino qualche mese fa sorgeva l'isola ecologica, poi rimossa. «Naturalmente questo comportamento che è ripetitivo è indice di mancanza di rispetto per il prossimo e di grande malaeducazione ma anche di mancanza di intervento da parte dell’Autorità che potrebbe per esempio utilizzare telecamere oppure mettere per un giorno personale di controllo per individuare i responsabili. Potrebbe altresì essere utile l’esposizione di avvisi ben visibili» conclude