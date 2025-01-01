Cor 14:35 Bar di Capo Caccia al Comune, revocata la gara Il punto ristoro sul promontorio di Capo Caccia sarà gestito dal Comune di Alghero con le sue partecipate. Accolte le richieste di Porta Terra per una gestione diretta del sito nell'ottica di una valorizzazione complessiva del promontorio: prossimo passo il Faro. Le parole dell'assessore alla Programmazione, Enrico Daga



ALGHERO - A pochi giorni dalla chiusura, c'è l'atto di revoca a firma del dirigente del settore Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Sassari, l'arch. Dessole: annullata così la gara per l'affidamento in concessione del punto bar sul promontorio di Capo Caccia - situato proprio nella piazza da cui si accede alla prestigiosa Grotta di Nettuno ed alla Grotta Verde, recentemente aperta al pubblico - pubblicata lo scorso 25 giugno.



La decisione arriva in seguito alla richiesta formale del Comune di Alghero: l'idea di Porta Terra, con in testa l'assessorato alla Programmazione e Patrimonio, è quella di inserire il bene all'interno del piano di gestione integrata del complesso turistico, così da perseguire gli obbiettivi di tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione dei siti culturali. Un primo obiettivo centrato - sottolinea Enrico Daga - così da valorizzare il Belvedere di Capo Caccia ed in prospettiva il Faro.



A chiedere al sindaco Cacciotto lo stop della gara era stata anche le segreteria politica di Forza Italia: Anche loro ritenevano interessante e strategico che fosse il Comune a gestire direttamente il bene. Sarà adesso sottoscritto un accordo quadro tra Provincia di Sassari (proprietaria del bene) e Amministrazione comunale, nelle more del quale addivenire ad una gestione ottimale del complesso.



