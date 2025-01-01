Alguer.it
Cor 17:00
Ad Alghero la gestione rifiuti rimane alla Ciclat
C´è la proposta di aggiudicazione del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della città di Alghero grazie al super-ribasso dell´offerta (18,69%) giudicato congruo dalla commissione esaminatrice
Ad Alghero la gestione rifiuti rimane alla <i>Ciclat</i>

ALGHERO - Delle sette offerte, quella presentata dal raggruppamento temporaneo d'impresa con capogruppo Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (la società che gestisce attualmente il servizio) e mandante Società San Galli Giancarlo & C Srl, risulterebbe la più conveniente. C'è la proposta di aggiudicazione del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della città di Alghero, grazie al super-ribasso dell'offerta (18,69%) giudicato congruo dalla commissione esaminatrice. La determina porta la data di oggi, 21 ottobre 2025.

La relazione istruttoria del rup, il dott. Pietro Nurra, trasmessa al Servizio Gare e Contrati lo scorso 13 ottobre, ha valutato infatti positivamente i giustificativi dell’offerta, ritenuta «non anomala», sostenendo pertanto «che siano positivamente verificate la congruità, serietà, sostenibilità e attendibilità dell’offerta stessa».

Si procederà certando all'aggiudicazione provvisoria e, al netto di eventuali ricorsi da parte delle altre sei ditte concorrenti, alla definitiva assegnazione del servizio. Non è mistero che Alghero viva attualmente una situazione decisamente delicata sotto il profilo dell'igiene e del decoro urbano: la speranza è che con il nuovo appalto si possa invertire la situazione che le migliorie presenti, possano sopperire alle gravissime carenze dell'attuale servizio.

Nella foto d'archivio: l'assessore all'ambente del Comune di Alghero, Raniero Selva
