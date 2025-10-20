Alguer.it
Cor 12:25
La Dinamo cerca riscatto in Europe Cup
Mercoledì (palla a due alle 20.30), la Dinamo Banco di Sardegna tornerà in campo al PalaSerradimigni per affrontare il CS Valcea 1924 nel secondo turno del Gruppo G di FIBA Europe Cup
La Dinamo cerca riscatto in Europe Cup

SASSARI - Un appuntamento importante per la squadra biancoblu, che dopo la sconfitta all’esordio di Lisbona contro lo Sporting CP è determinata a muovere la classifica e conquistare il primo successo stagionale in una gara ufficiale. Per il match contro la formazione rumena, coach Bulleri dovrà valutare le condizioni di Marco Ceron e Andrea Mezzanotte, a referto ma impossibilitati a scendere in campo contro l’EA7. È invece pienamente recuperato Nate Johnson Jr.

In continua crescita nel panorama del basket rumeno, il Valcea si è guadagnato per la prima volta la vetrina continentale grazie a un cammino sorprendente nell’ultima stagione nazionale: al suo secondo anno nella Liga Nationala, ha chiuso al terzo posto la regular season alle spalle di Oradea e Cluj-Napoca, venendo poi eliminata in semifinale playoff proprio da Cluj dopo una serie combattuta.

In panchina siede lo spagnolo Arturo Álvarez, ex assistente della Stella Rossa Belgrado, mentre in campo la squadra si affida a un nucleo di americani con esperienza europea. Su tutti l’ala 36enne Kenny Gabriel, vecchia conoscenza del basket italiano per i suoi trascorsi a Brescia e alla Fortitudo Bologna. Le chiavi della manovra sono nelle mani del playmaker belga Emmanuel Lecomte (ex Buducnost e Gran Canaria), affiancato sul perimetro da Cornelius Hudson, guardia atletica e potente, cresciuta a Wake Forest. Da tenere d’occhio anche l’esterno statunitense Peter Kiss e il lungo Patrick McCaffery, rookie in arrivo da Butler University. Nelle rotazioni trova spazio anche l’italo-rumeno Amedeo Casale, che dopo alcune esperienze nelle minors italiane si è affermato con ottimi risultati in Romania.

Nella prima giornata di FIBA Europe Cup, Valcea è stata superata in casa dal Rasta Vechta per 91-72 nonostante i 24 punti e 6 assist di Lecomte. In campionato, invece, il bilancio è di tre vittorie (contro Ploiesti, Targu e Galati) e una sconfitta contro Oradea.
