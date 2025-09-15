S.A. 13:37 Albero strozzato nel cemento in via Sassari La denuncia arriva dal presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero Christian Mulas: l’aiuola che ospita un albero ad alto fusto è stata inspiegabilmente cementificata



ALGHERO - «Il decoro urbano passa anche dal rispetto per alberi e aiuole. Il verde pubblico non è solo un elemento estetico, ma un patrimonio vivo che merita tutela e cura costante. Ogni aiuola, ogni albero rappresenta un bene comune, parte integrante della qualità della nostra città. Oggi, però, desidero portare all’attenzione dell’Amministrazione un caso emblematico: Via Sassari n. 35. Da alcuni anni l’aiuola che ospita un albero ad alto fusto è stata inspiegabilmente cementificata. La pianta, continuando a crescere, vede oggi il proprio tronco letteralmente “strozzato” dal cemento che la circonda». La denuncia arriva dal presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero Christian Mulas che chiede «di intervenire con urgenza per rimuovere il cemento, consentendo così all’albero di svilupparsi in modo sano e restituendo alla città un’immagine coerente con una gestione rispettosa del verde pubblico. Lasciare quella situazione significherebbe dare un messaggio sbagliato ai cittadini su come si cura e si valorizza il nostro patrimonio naturale». Mulas ringrazia l'assessore Marinaro che sta dimostrando grande attenzione nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio arboreo urbano ma auspica «una sfida più ampia: passare da una manutenzione puramente funzionale a una vera cultura del verde, fatta di rispetto e lungimiranza».