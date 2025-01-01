Cor 12:14 Scontro tra centauri in via Garibaldi Oltre agli agenti della Polizia Locale di Alghero, sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata. Rallentamenti nella viabilità.



ALGHERO - Incidente sul lungomare San Giovanni nel pomeriggio di sabato: coinvolti due motociclisti, un turista francese ed un residente di Alghero. Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale e un secondo centauro illeso. L’uomo francese ha riportato contusioni e traumi per i quali si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al vicino nosocomio. Oltre agli agenti della Polizia Locale, sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata. Rallentamenti nella viabilità.



Nella foto: l'incidente di Alghero