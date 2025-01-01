Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncidenti › Scontro tra centauri in via Garibaldi
Cor 12:14
Scontro tra centauri in via Garibaldi
Oltre agli agenti della Polizia Locale di Alghero, sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata. Rallentamenti nella viabilità.
Scontro tra centauri in <i>via Garibaldi</i>

ALGHERO - Incidente sul lungomare San Giovanni nel pomeriggio di sabato: coinvolti due motociclisti, un turista francese ed un residente di Alghero. Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale e un secondo centauro illeso. L’uomo francese ha riportato contusioni e traumi per i quali si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al vicino nosocomio. Oltre agli agenti della Polizia Locale, sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata. Rallentamenti nella viabilità.

Nella foto: l'incidente di Alghero
