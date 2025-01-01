Alguer.it
S.A. 17:19
Cumulo di rifiuti in sole tre ore a Sant´Anna
In tre ore un cumulo di rifiuti non differenziati: la denuncia di una residente dell´agro di Alghero dove i cittadini hanno ottenuto una cartellonista adeguata da parte del Comune ma che non è sufficiente a fermare gli incivili
ALGHERO - I cartelli e gli appelli non sono sufficienti a fermare l'abbandono selvaggio di rifiuti nel territorio di Alghero. «Grazie evidentemente alla vostra segnalazione avvenuta giorni addietro il Comune ha affisso un avviso chiaramente visibile con indicazione di giorni ed orari previsti per il conferimento dei rifiuti e con la nota “è severamente vietato l’abbandono dei rifiuti »scrive una lettrice del Quotidiano di Alghero dopo la richiesta dei residenti di una cartellonista adeguata a Sant'Anna. Nulla da fare: «nella foto la vergognosa situazione esistente oggi mercoledì 1 ottobre alle ore 15:18, considerato che l’area era stata correttamente ripulita dagli operatori alla chiusura delle ore 12:00. E’ sperabile che possiate sollecitare chi di dovere perchè si attivi per individuare e punire chi continua così impunemente a sporcare l’area comune ignorando la regolamentazione».
1 ottobre
Anche ad Alghero si difende chi evade
1 ottobre
«Dal Marino i dispositivi più recenti a Sassari»
1 ottobre
«Elezioni metropolitane: disfatta della sinistra»



