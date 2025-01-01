Alguer.it
16:17
Le sedi di assegnazione previste sono 20 unità nell’area territoriale di Cagliari e 2 nell’area territoriale di Sassari
Regione: 22 nuovi posti alle categorie protette

CAGLIARI - La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato un avviso per la copertura di 22 posti a tempo pieno e indeterminato, suddivisi in 9 posti nella categoria D – Funzionari e 13 nella categoria C – Istruttori. I posti sono riservati alle categorie protette (Legge 68/1999, artt. 1 e 8) e destinati a candidati risultati idonei in graduatorie vigenti della Regione o degli Enti del sistema Regione. Le assunzioni saranno effettuate attingendo prioritariamente dalle graduatorie dell’Amministrazione regionale e, in subordine, da quelle degli Enti del sistema Regione, con precedenza per i candidati già iscritti negli elenchi della Legge 68/1999.

Le sedi di assegnazione previste sono 20 unità nell’area territoriale di Cagliari e 2 nell’area territoriale di Sassari. «Con questo avviso la Regione conferma il proprio impegno per l’inclusione lavorativa delle persone appartenenti alle categorie protette – dichiara l’assessora agli Affari Generali, Personale e Riforma, Mariaelena Motzo -. Garantire pari opportunità di accesso al lavoro pubblico significa rafforzare la coesione sociale e valorizzare competenze preziose per l’amministrazione regionale. Si tratta di un passo importante per rendere più equa ed efficiente la macchina amministrativa, offrendo nuove prospettive occupazionali e consolidando il principio di una pubblica amministrazione al servizio di tutti». Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo entro e non oltre il 1° ottobre 2025.
