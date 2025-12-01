S.A. 18:49 Debutta all’International Luxury Travel di Cannes Dedicato al segmento Luxury, uno dei più strategici per lo sviluppo della destinazione Sardegna, l’ILTM Cannes 2025 mette in connessione gli espositori presenti nello stand della Regione Sardegna con i migliori buyer del turismo alto di gamma



CAGLIARI - La Regione Sardegna è presente per la prima volta con un proprio stand all’ILTM di Cannes, il più grande evento dell'anno per la comunità globale dei viaggi di lusso. L'International Luxury Travel Market di Cannes 2025, ospitato dal celebre Palais des Festivals della cittadina francese, rappresenta il fiore all'occhiello degli eventi mondiali del circuito ILTM. Dedicato al segmento Luxury, uno dei più strategici per lo sviluppo della destinazione Sardegna, l’ILTM Cannes 2025 mette in connessione gli espositori presenti nello stand della Regione Sardegna con i migliori buyer del turismo alto di gamma, selezionati dagli organizzatori con un accurato processo.



Si tratta della principale fiera del turismo, B2B, dedicata al segmento del lusso, in corso dal 1 al 4 dicembre al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes. È riservata infatti ad alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso; villaggio albergo 5 stelle; boutique hotels; luxury hotels; lifestyle hotels; wellness &spa resort 5 stelle; ville di prestigio; tour operator e dmc (Destination Management Company), aziende specializzate nella gestione e organizzazione di servizi turistici e di viaggio, specializzati in luxury travel ed esperenziale; fornitori di servizi esclusivi.



«Il Luxury - sottolinea l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu - è un settore nel quale la Sardegna è molto competitiva ed è attrattiva, oltre che di un sempre crescente numero di visitatori, di investitori e nell’ultimo periodo, anche dei grandi brand». L'obiettivo dell'evento ILTM Cannes è quello di fornire numerose opportunità di networking, nonché forum informativi e intrattenimento fuori orario. Sono presenti 10 gli operatori turistici, fra alberghieri e DMC, ospitati nello stand della Sardegna. Si tratta di: Agenzia Turmo Travel, Resort Valle dell’Erica Thalasso e SPA, Blu Wonder DMC Costa Smeralda, Sin Élite Group Srl, Felix Hotels, F.A. Travel DMC Sardinia, ITI Marina Hotels & Resorts, Travel Motus in Sardinia, Sardinia & Italy My Way, Sardinia Chic Luxury Villas. Altri sono presenti negli stand dei vari brand del lusso, da Cheval Blanc a Belmond, da Small Luxory Hotels a The Leading Hotels.