Cor 18:50
Piove, strade chiuse e allagamenti
Problemi ad Alghero dove da 24 ore ormai piove senza sosta. L’allerta della Protezione Civile rinnovata fino a notte, oltre al Campidano, riguarda anche Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro
Piove, strade chiuse e allagamenti

ALGHERO - Il maltempo ha già colpito il territorio di Alghero dalla mattina, causando allagamenti e tombini saltati in diverse zone. I principali problemi alla viabilità, con diverse arterie chiuse al traffico a causa dell'acqua alta: interrotto un tratto di via Lido e il lungomare Valencia. Piogge con qualche schiarita dovrebbero interessare anche la giornata di giovedì. L’allerta della Protezione Civile regionale rinnovata fino a notte, oltre al Campidano, riguarda anche Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
3 dicembre
Aggredito e in coma: fermato un uomo a Sassari
1 dicembre
«Francesca Albanese non merita le chiavi di Sassari»



