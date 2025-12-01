Alguer.it
S.A. 18:55
Il Presepe di pane nella tradizione olmedese
Il 13 Dicembre 2025, la Pro Loco di Olmedo inaugurerà la 36esima edizione nella chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia
OLMEDO - Dal connubio di arte e fede che profumano di tradizione nasce il “Presepe di Pane” di Olmedo. Il 13 Dicembre 2025, la Pro Loco di Olmedo inaugurerà la 36esima edizione nella chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia. Un presepe unico nel suo genere, realizzato interamente in pane. Ormai da trentasei anni un gioello del paese di Olmedo che si fregia di custodire e tramandare una vera e propria opera d’arte che unisce e racchiude la grande tradizione della panificazione e la devozione di un intero paese.

La natività viene rappresentata attraverso le statuette che vengono modellate con maestria dalle sapienti mani delle panificatrici e da coloro che hanno preso parte al corso diretto dalle due panificatrici più esperte del paese, Maria Talia Tidore e Mariella Pinna, promosso dal Comune di Olmedo – assessorato alle Tradizioni, guidato da Nando Sabiu, che ogni anno mette a disposizioni i fondi necessari. Sono invece gli uomini della Pro Loco olmedese ad occuparsi del recupero dei materiali naturali, come muschio, pietre, legni, piante e altro che possa servire a realizzare la composizione. Un’opera che coinvolge tutto il paese orgoglioso di poter mostrare ai visitatori la bellezza della natività realizzata con il pane, in un periodo speciale come il Natale.

Il presepe di pane di Olmedo ha da tempo oltrepassato i confini della Sardegna ed è conosciuto a livello nazionale e internazionale. Lo scorso anno è stato inoltre mappato come presepe artistico dal Ministero della Cultura e dall’associazione Città dei Presepi. In questo 2025 il Presepe di Pane avrà due importanti vetrine, una presso l’aeroporto “Riviera del Corallo di Alghero nel periodo natalizio e un’altra, su invito dell’associazione CLIC – Circolo delle Lingue, delle Informazioni e delle Culture, dal 12 dicembre al 23 gennaio 2026, all’interno della Biblioteca Universitaria del MIC, in Piazza Fiume a Sassari, nell’ambito della mostra " Ricamos, durches e impastos: s'arte de sa traditzione sarda" " Ricami, dolci e impasti : l'arte della tradizione sarda".

«Il Presepe di Pane è una vera e propria ricchezza per il paese di Olmedo – dichiara il presidente della Pro Loco Olmedo, Maurizio Mirarchi. Nel presepe il paese viene rappresentato con le sue attività quotidiane, arti e mestieri. La piccola chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia custodisce il paese nel presepe, uno spettacolo per gli occhi che unisce fede, tradizione e cultura. Come ogni anno ci aspettiamo migliaia di visitatori». Appuntamento per l’inaugurazione nella serata del 13 dicembre a partire dalle ore 18.30. Il Presepe di Pane è organizzato dalla Pro Loco Olmedo in collaborazione con il Comune di Olmedo – Assessorato alla Cultura e Tradizioni e alla Camera di Commercio di Sassari, all’interno del bando Salude&Trigu.
3 dicembre
«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
3 dicembre
Piove, strade chiuse e allagamenti
3 dicembre
Aggredito e in coma: fermato un uomo a Sassari



